- İşte Sağlık Bakanlığı'nın 'yenidoğan' ambulansı

- İşte Sağlık Bakanlığı'nın 'yenidoğan' ambulansı Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlık alanında daha iyi ve daha konforlu hizmetler verebilmek adına envanterini sürekli güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

- İşte Sağlık Bakanlığı'nın 'yenidoğan' ambulansı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlık alanında daha iyi ve daha konforlu hizmetler verebilmek adına envanterini sürekli güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda envanterine kattığı 'yenidoğan' ambulanslar 2021 yılı itibariyle hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan vakalarının daha hızlı ve güvenli taşınması amacıyla geliştirilen özel 'yenidoğan' ambulanslarını envanterine katmıştı. Bu kapsamda hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, yenidoğan ambulanslarında görevlendirilecek sağlık profesyonelleri için yüz yüze eğitimlerle uygulamalı olarak gerçekleştirilen "Yenidoğan Transport Eğitimlerine" pandemi sürecinde de ara verilmemişti. Bu kapsamda Türkiye genelinde dağıtılan 50 'yenidoğan ambulansı'nda görev alacak olan 600 personele eğitim verildi. Personelin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılı itibariyle 'yenidoğan ambulansları' kullanıma girdi. Ambulanslar da bebekler için kuvöz ve özel medikal malzemeler bulunuyor.

"Bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan özellikli ambulanslarımız var"

Yenidoğan ambulansında görevini sürdüren Acil Tıp Teknisyeni Cemile Ünlü, "Birçok komplikasyondan kaynaklı olarak hayata tutunmaya çalışan küçük bebekleri, bir noktadan alıp sağlıklı bir şekilde başka bir merkeze taşımak için çalışan ekipleriz. Bunlar için özel ambulanslarımız var. Özellikle yetişkin ambulanlarından farklı ve bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan özellikli ambulanslarımız var. Bu iş için gönül vermiş bir ekibimiz var ve büyük bir emekle çalışıyorlar. Diğer ambulanslardan farklı olarak, kuvözümüz var içerisinde, bütün cihazları ve aletleri yetişkinlere oranla daha hassas ayarlarla yapılmış aletlerle çalışırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK