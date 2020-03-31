İSTE Rektörü Dereli'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşını bağışlayarak destek verdi.
31.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:20
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maaşını bağışlayarak destek verdi.
Dereli, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşıyla katıldığını bildirerek, tüm İSTE ailesinin kampanyaya destek vermesi çağrısında bulundu.
Kaynak: AA