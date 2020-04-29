İşte oyuncu Mine Tugay'ın aşkı! Son olarak 'Zalim İstanbul' adlı dizide Şeniz Karaçay karakterini canlandıran Mine Tugay, aşkıyla poz verdi

Özel hayatı merak konusu olan Mine Tugay, koronavirüs salgını nedeniyle haftalardır ev karantinasında bulunuyor.

Güzel oyuncu, köpeğiyle çekilmiş bu fotoğrafını "Aşk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan 2016 yılında İtalyan aktör Gianfranco Russo ile aşk yaşayan Mine Tugay'ın bu ilişkisi sadece 6 ay sürmüştü.



