İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan yarışmada ikinci oldu
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İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan yarışmada ikinci oldu

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması"nda ikinci oldu.

İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan yarışmada ikinci oldu
09.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:16

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması"nda ikinci oldu.

Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde Turan ödülünü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'dan aldı.

Prof. Dr. Turan, Türk denizciliği açısından önem arz eden ve bu yıl ilki düzenlenen yarışmadan ödül aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de dereceye giren Turan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA

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