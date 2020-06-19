İşte o teröristle ilgili detaylar ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal ile ilgili detaylara DHA ulaştı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal ile ilgili detaylara DHA ulaştı. 2000'li yılların başında PKK'nın şehir yapılanmasına katılan ve 2004-2013 yılları arasında Cizre Belediyesi'nde çalışan Dal, Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sait Tekinalp'in öldürüldüğü eylemi kabul etti. Teknalp'in oğlu Cihan Tekinalp, olaydan sonra yaptığı açıklamalarında, devleti suçlayarak cinayeti, Hrank Dink suikastine benzetmişti. Cihan Tekinalp, babasının Kobani'nin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmemesi için Suruç'tan önemli bir destek verdiğini, 30 sığınmacıyı evine kabul ettiği için hedef olduğunu ileri sürmüştü.

GÜVENLİK KORUCULARINI ŞEHİT ETTİ

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, bu gece saat 01.00'de MİT ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Irak'a kaçmak isterken yakalanan Dal ile bilinmeyenlere DHA ulaştı. Dal, 2000'li yılların başında PKK'nın şehir yapılanmasına katıldı. Örgüt adına faaliyet yürüttüğü 2004 yılında Cizre Belediyesi'nde işe girdi. 2013 yılına kadar belediyede görev yapan Dal, örgütsel faaliyetleri nedeniyle 3 kez cezaevine girip, çıktı. Cezaevinden çıktıktan sonra Cizre'de Hayri kod adıyla terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldı. Cudi Dağı'nda faaliyet yürüten örgüt mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda güvenlik korucusu Kamil Atak'ın da aralarında olduğu Cizre'de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere katıldı. 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edildiği saldırıda yer aldı.KANDİL'DEN GELEN TALİMATLA HAREKET ETTİ2013 yılı Haziran ayında Şırnak 'ın Uludere ilçesinden Irak'a kaçtı. Terör örgütü PKK'nın Haftanin ve Zaho kamplarında örgütsel eğitim aldı. Terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetiminin talimatıyla 2014 yılı Ağustos-Eylül aylarında kaçak yollardan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. CHP'li eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp öldürülmesi olayında yer aldı.İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza ve Cizre Sulh Ceza mahkemelerinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, kasten adam öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda arama kararları olduğu belirtildi.OĞLU DEVLETİ SUÇLAMIŞTI

Tekinalp'in oğlu Cihan Tekinalp olay tarihinde medyaya yansıyan açıklamalarında ise devleti suçlayarak cinayeti Hrant Dink suikastine benzetti. Babasının Kobani'nin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmemesi için Suruç'tan önemli bir destek verdiğini, 30 sığınmacıyı evine kabul ettiği için hedef olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Tekinalpler'in cinayet soruşturması titizlikle yürütülerek, PKK'lı terörist Sabri Dal'a ulaşıldı. Terörist hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Her yerde aranan PKK'lı terörist Dal, dün gece yakalandı.

Kaynak: DHA