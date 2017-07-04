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İşte Nougat'a Yükselecek Xiaomi'ler!

Çinli üretici Xiaomi, Android Nougat'a güncellenecek telefonlarının listesini yayınladı!

İşte Nougat'a Yükselecek Xiaomi'ler!

Çinli popüler telefon üreticisi Xiaomi, Android Nougat'a yükselteceği telefonların bir listesini yayınladı. Liste, Çince web sitesi IT House tarafından ele geçirilen bir Xiaomi posterinde yer alıyor.




Posterde Nougat güncellemesini garantileyen 14 cihaz listeleniyor. Bunların onu Android 7.0'a güncellenecekken dördü, Android 7.1'e yükseltilecek.

Android 7.0'a yükseltilecek cihazların listesi şöyle:

Redmi 4X

Redmi Note 4X

Mi Max

Mi Note 2

Mi MIX

Mi 4C

Mi 4S

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Android 7.1 Nougat'a yükseltilecek cihazlar ise şunlar:

Mi 6

Mi Max 2

Mi 5C

Redmi 4X

Listede 2017'de piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 4 ve Redmi Note 4'ün yer almaması dikkat çekiyor. Bu telefonların Android 8.0 çıktığında direkt olarak son sürüme atlama ihtimali var.