İşte Nougat'a Yükselecek Xiaomi'ler!
Çinli üretici Xiaomi, Android Nougat'a güncellenecek telefonlarının listesini yayınladı!
Çinli popüler telefon üreticisi Xiaomi, Android Nougat'a yükselteceği telefonların bir listesini yayınladı. Liste, Çince web sitesi IT House tarafından ele geçirilen bir Xiaomi posterinde yer alıyor.
Posterde Nougat güncellemesini garantileyen 14 cihaz listeleniyor. Bunların onu Android 7.0'a güncellenecekken dördü, Android 7.1'e yükseltilecek.
Android 7.0'a yükseltilecek cihazların listesi şöyle:
Redmi 4X
Redmi Note 4X
Mi Max
Mi Note 2
Mi MIX
Mi 4C
Mi 4S
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Android 7.1 Nougat'a yükseltilecek cihazlar ise şunlar:
Mi 6
Mi Max 2
Mi 5C
Redmi 4X
Listede 2017'de piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 4 ve Redmi Note 4'ün yer almaması dikkat çekiyor. Bu telefonların Android 8.0 çıktığında direkt olarak son sürüme atlama ihtimali var.
Kaynak: Chip.com.tr