İşte Nougat'a Yükselecek Xiaomi'ler!

Çinli popüler telefon üreticisi Xiaomi, Android Nougat'a yükselteceği telefonların bir listesini yayınladı. Liste, Çince web sitesi IT House tarafından ele geçirilen bir Xiaomi posterinde yer alıyor.



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Posterde Nougat güncellemesini garantileyen 14 cihaz listeleniyor. Bunların onu Android 7.0'a güncellenecekken dördü, Android 7.1'e yükseltilecek.



Android 7.0'a yükseltilecek cihazların listesi şöyle:



Redmi 4X



Redmi Note 4X



Mi Max



Mi Note 2



Mi MIX



Mi 4C



Mi 4S



Mi 5



Mi 5s



Mi 5s Plus



Android 7.1 Nougat'a yükseltilecek cihazlar ise şunlar:



Mi 6



Mi Max 2



Mi 5C



Redmi 4X



Listede 2017'de piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 4 ve Redmi Note 4'ün yer almaması dikkat çekiyor. Bu telefonların Android 8.0 çıktığında direkt olarak son sürüme atlama ihtimali var.



