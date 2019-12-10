İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu
Haberler » Dünya » İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu - Haberler

İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

10.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:01
İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı , Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.


NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, Space Launch System (SLS) roketiyle Orion uzay aracını uzaya fırlatacak sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler