İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.
NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, Space Launch System (SLS) roketiyle Orion uzay aracını uzaya fırlatacak sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle