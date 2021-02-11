İşte Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi

Uzun zamandır Almanya'da yaşan Meryem Uzerli geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu.

Uzun zamandır Almanya'da yaşan Meryem Uzerli geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasını sır gibi saklıyordu.

Meryem Uzerli kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Uzerli sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı. Ünlü oyuncunun, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen bu karenin altına hiçbir not yazmaması ve "Yoksa sevgiliniz mi?" sorularına gülücük emojisiyle cevap vermesi dikkat çekti.

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İkinci kez annelik heyecanı yaşan ünlü oyuncu bebeğinin yüzünü gösterdi. Uzerli, paylaşımına "Saf aşk" notunu düştü. Uzerli'nin Can Ateş ile birlikteliğinden Lara adında bir kızı da var.

"ÇOK MUTLUYUZ"

37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu. Pandemi sürecini Almanya'da geçiren ünlü oyuncunun en büyük destekçisi ailesi ve sevgilisi. Berlin'de bir kafe işleten Uzerli sade bir hayat sürüyor.

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Kaynak: Hürriyet