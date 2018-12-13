İşte Merkez Bankasının Faiz Kararına Doların İlk Tepkisi

Merkez Bankası'nın faizleri piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasının ardından dolar kuru gevşedi. Karar öncesi 5,38 seviyelerine çıkan kur, ilk tepkide 5,30 seviyelerine kadar geriledi. Dolar şu sıralar 5,34 TL seviyesinden işlem görürken euro ise 6,09 TL'den alıcı buluyor.

DÜN 'OPERASYON' AÇIKLAMASI SONRASI 5,40'I GÖRDÜ

Dolar dün güne 5,35'li seviyelerden başlamıştı. "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklamasıyla 5,40'a kadar yükselen dolar günü 5,35 seviyesinden kapatmıştı.

GÖZLER FİTCH'İN NOT DEĞERLENDİRMESİNDE

Yılın son faiz toplantısından sonra gözler yarın açıklanacak Fitch'in Türkiye not değerlendirmesine çevrildi. Yurt dışında ise bugün saat 15:45'te ECB politika faizi açıklanacak.