Işte Mehmet Ekici'nin Sağlık Durumu

Fenerbahçe'nin Romanya'nın Juventus Bucuresti takım ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Milli futbolcunun tedavisine başlandı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dün Romanya'nın Juventus Bucuresti ekibi ile oynanan maçta sakatlanan Mehmet Ekici, korkutmuştu. Bugün yapılan tetkitlerde Ekici'nin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavisine başlandı. Başarılı futbolcuya Can Bartu Tesislerinde tedavi programı uygulanıyor.



(İHA)