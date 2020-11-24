İşte koronavirüsün ilk yarasalardan nasıl insanlara geçtiğinin çıkış noktası

Wuhan merkezli virolog Shi Zhengli, yarasa mağaralarında düzinelerce ölümcül SARS benzeri virüs tespit etti ve orada daha fazlası olduğu konusunda uyardı. Yarasa Kadın olarak bilinen ve 16 yıldır yarasalar üzerinde araştırma yapan Shi Zhengli koronavirüsün çıkış noktasını açıkladı.

Wuhan merkezli virolog Shi Zhengli, yarasa mağaralarında düzinelerce ölümcül SARS benzeri virüs tespit etti ve orada daha fazlası olduğu konusunda uyardı. Yarasa Kadın olarak bilinen ve 16 yıldır yarasalar üzerinde araştırma yapan Shi Zhengli koronavirüsün çıkış noktasını açıkladı. İşte detaylar...

Gizemli hasta örnekleri 30 Aralık 2019 günü saat 19: 00'da Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne ulaştı. Birkaç dakika sonra Shi Zhengli'nin cep telefonu çaldı. Enstitünün müdürü, patronuydu. Wuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, atipik pnömonili iki hastane hastasında yeni bir koronavirüs tespit etti ve Shi'nin ünlü laboratuvarının araştırmasını istedi. Bulgu doğrulanırsa, yeni patojen ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturabilir - çünkü 8.100 kişiyi rahatsız eden ve yaklaşık 800 kişiyi öldüren bir hastalık olan şiddetli akut solunum sendromuna (SARS) neden olanla aynı virüs ailesine aitti.

Son 16 yıldır yarasa mağaralarında yaptığı virüs avı gezileri nedeniyle meslektaşları tarafından sık sık Çin'in "yarasa kadını" olarak anılan virolog Shi, Şanghay'da katıldığı konferanstan çıktı ve bir sonraki trene geri döndü. Wuhan. "[Belediye sağlık otoritesinin] yanlış anladığını merak ettim," diyor. "Çin'in merkezindeki Wuhan'da böyle bir şeyin olmasını asla beklemiyordum." Çalışmaları, Guangdong, Guangxi ve Yunnan'ın güney, subtropikal vilayetlerinin, koronavirüslerin insanlara hayvanlardan, özellikle de bilinen bir rezervuar olan yarasalardan atlama riskinin en yüksek olduğunu gösterdi. Suçlu koronavirüs olsaydı, "Laboratuarımızdan gelmiş olabilirler mi?" diye düşündüğünü hatırlıyor.

Çin Bilimler Akademisi'nin bir üyesi olan Wuhan enstitüsündeki Shi'nin ekibi, bulaşmanın kimliğini ortaya çıkarmak için yarışırken, ertesi hafta hastalığı SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni koronavirüse bağladılar. Yangın gibi yayıldı. 20 Nisan'a kadar Çin'de 84.000'den fazla kişi enfekte olmuştu. Bunların yaklaşık yüzde 80'i Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde yaşıyordu ve 4.600'den fazlası öldü. Çin dışında, 210 kadar ülke ve bölgede yaklaşık 2,4 milyon insan virüse yakalandı ve 169.000'den fazla kişi neden olduğu COVID-19 hastalığından öldü.

Bilim adamları, yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma oranının, özellikle de yüksek yoğunluklu insan ve hayvanların giderek daha fazla karıştığı ve hareket ettiği gelişmekte olan ülkelerde, artmakta olduğu konusunda uzun süredir uyardılar . Shi gibi araştırmacılarla işbirliği yapan New York City merkezli kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan EcoHealth Alliance'ın başkanı hastalık ekolojisti Peter Daszak, "Enfeksiyonun kaynağını ve türler arası bulaşma zincirini saptamak inanılmaz derecede önemli" diyor. Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 30 ülke vahşi yaşamda yeni virüsler keşfetmek için. Aynı derecede önemli bir görev, "benzer olayların tekrar olmasını önlemek" için diğer patojenleri avlamaktır.

İlk virüs keşif gezisi Shi'ye tatil gibi geldi. 2004 yılının havadar ve güneşli bir bahar gününde, Guangxi'nin başkenti Nanning yakınlarındaki mağaralarda bulunan yarasa kolonilerinden örnekler toplamak için uluslararası bir araştırma ekibine katıldı. Açılış mağarası bölgenin tipik bir örneğiydi: büyük, kireçtaşı sütunlar bakımından zengin ve - popüler bir turistik yer olarak - kolayca erişilebilir. Shi, "Büyüleyiciydi" diye hatırlıyor. Tavandan buz sarkıtları gibi sarkan sütbeyaz sarkıtlar nemle parlıyordu.

Ancak tatil havası kısa sürede dağıldı. Güney Asya'da bol miktarda bulunan, böcek yiyen at nalı yarasa türleri de dahil olmak üzere pek çok yarasa, dik arazide derin, dar mağaralarda tünerler. Shi ve meslektaşları, genellikle yerel köylülerden gelen ipuçlarının rehberliğinde saatlerce potansiyel alanlara yürümek ve midelerindeki dar kaya yarıklarından yavaş yavaş geçmek zorunda kaldılar. Ve uçan memeliler zor olabilir. Sinir bozucu bir haftada, ekip 30'dan fazla mağarayı keşfetti ve yalnızca bir düzine yarasa gördü.

Bu keşif gezileri, 21. yüzyılın ilk büyük salgını olan SARS salgınındaki suçluyu yakalama çabasının bir parçasıydı. Bir Hong Kong ekibi , Guangdong'daki vahşi yaşam tüccarlarının SARS koronavirüsünü ilk olarak tropikal ve subtropikal Asya ve Afrika'ya özgü mongoos benzeri memelilerden misk hayvanlarından yakaladıklarını bildirdi .

Singapur Duke-NUS Tıp Fakültesi'nde yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar programını yöneten Linfa Wang, SARS'tan önce dünyada yalnızca koronavirüslerin bir işaretine sahipti - bu adı, mikroskop altında bakıldığında sivri yüzeylerinin bir taca benzediği için adlandırıldığını söylüyor. Koronavirüslerin çoğunlukla soğuk algınlığına neden olduğu biliniyordu. Wang, "SARS salgını oyunun kurallarını değiştirdi," diyor. Pandemik potansiyele sahip ölümcül bir koronavirüsün ilk ortaya çıkışıydı. Olay, insanlara bulaşabilecek küresel bir hayvan virüsleri araştırmasının başlamasına yardımcı oldu. Shi, bu çabanın erken dönemindeydi ve hem Daszak hem de Wang, onun uzun vadeli işbirlikçileri oldu.

SARS virüsü ile, misk kedilerinin onu nasıl yakaladığı bir sır olarak kaldı. Önceki iki olay anlatıyordu: Bulaşmanın atlardan insanlara sıçradığı Avustralya'nın 1994 Hendra virüsü enfeksiyonları ve domuzlardan insanlara geçtiği Malezya'da 1998 Nipah virüsü salgını. Wang, her iki hastalığa da meyve yiyen yarasalardan kaynaklanan patojenlerin neden olduğunu buldu. Atlar ve domuzlar yalnızca ara konaklardı. Guangdong pazarındaki yarasalar da SARS virüsünün izlerini içeriyordu, ancak birçok bilim insanı bunu kontaminasyon olarak kabul etmedi. Ancak Wang, yarasaların kaynağın olabileceğini düşündü.

2004'teki ilk virüs avlama aylarında, Shi'nin ekibi bir yarasa mağarası bulduğunda, akşam karanlığından önce açıklığa bir ağ koyacak ve gece yaratıklarının gece beslenmek için dışarı çıkmasını bekleyecekti. Yarasalar tuzağa düşürüldükten sonra, araştırmacılar kan ve tükürük örneklerinin yanı sıra, genellikle küçük saatlerde çalışan dışkı çubukları aldılar. Biraz uyuduktan sonra, sabah idrar ve dışkı topaklarını toplamak için mağaraya dönerlerdi.

Ancak numuneden sonraki numunede, koronavirüslerden genetik materyal izi bulunmadı. Ağır bir darbe oldu. Shi, "Sekiz aylık sıkı çalışma boşa gitmiş gibiydi" diyor. "Yarasaların SARS ile ilgisi olmadığını düşündük." Bilim adamları, komşu bir laboratuvardaki bir araştırma grubu, SARS hastaları tarafından üretilen antikorları test etmek için kendilerine bir teşhis kiti verdiğinde pes etmek üzereydiler.

Testin yarasa antikorları için işe yarayacağına dair bir garanti yoktu, ancak Shi yine de bir şans verdi. "Kaybedecek neyimiz var?" diyor. Sonuçlar beklentilerini aştı. Üç at nalı yarasa türünden alınan örnekler SARS virüsüne karşı antikorlar içeriyordu. Shi, "Bu proje için bir dönüm noktasıydı" diyor. Araştırmacılar, yarasalarda koronavirüsün varlığının geçici ve mevsimsel olduğunu öğrendi - ancak bir antikor reaksiyonu haftalarca yıllar sürebilir. Bu nedenle teşhis kiti, viral genomik dizilerin nasıl avlanacağına dair değerli bir ipucu sunuyordu.

Shi'nin ekibi, genomik ipuçları arayışında yer ve yarasa türlerinin listesini daraltmak için antikor testini kullandı. Araştırmacılar, Çin'in düzinelerce eyaletinin çoğunda dağlık arazide dolaştıktan sonra dikkatlerini tek bir noktaya çevirdiler.

Çabalar meyvesini verdi. Patojen avcıları, inanılmaz genetik çeşitliliğe sahip yüzlerce yarasa kaynaklı koronavirüs keşfetti. Shi, "Bunların çoğu zararsız" diyor. Ancak düzinelerce SARS ile aynı gruba aittir. Bir petri kabındaki insan akciğer hücrelerini enfekte edebilir ve farelerde SARS benzeri hastalıklara neden olabilirler.

Özenli incelemenin yarasa kaynaklı virüslerin doğal bir genetik kitaplığını ortaya çıkardığı Shitou Mağarası'nda ekip , Guangdong'daki misk kedilerinin yaklaşık yüzde 97'si ile aynı genomik diziye sahip at nalı yarasalarından gelen bir koronavirüs türü keşfetti . Bulgu, SARS koronavirüsünün doğal rezervuarı için on yıl süren bir araştırmayı sonuçlandırdı.

TEHLİKELİ BİR KARIŞIM

Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde virolog olan Ralph Baric, Shitou Mağarası da dahil olmak üzere Shi'nin örneklediği birçok yarasa evinde "farklı virüslerin sürekli olarak karıştırılması tehlikeli yeni patojenlerin ortaya çıkması için büyük bir fırsat yarattığını" söylüyor. Shi, bu tür viral eritme potalarının yakınında, "enfekte olmak için vahşi yaşam tüccarı olmanıza gerek yok" diyor.

Örneğin Shitou Mağarası yakınlarında, gülleri, portakalları, cevizleri ve alıç meyveleriyle tanınan bir bölgede birçok köy yemyeşil yamaçlar arasında uzanıyor. Ekim 2015'te Shi'nin ekibi bu köylerin dördünde 200'den fazla sakinden kan örnekleri aldı. Bu bulundu altı kişi, ya da neredeyse yüzde 3, karşı antikor taşıdığını SARS benzeri gelen koronavirüslerinin yarasalar bile bunların hiçbiri yaban hayatı ele ya da benzeri SARS-ya da diğer pneumonialike belirtileri bildirmişti bile. Örneklemeden önce Yunnan'ın dışına sadece bir kişi seyahat etmişti ve hepsi köylerinde uçan yarasalar gördüklerini söylediler.

Üç yıl önce Shi'nin ekibi, Yunnan'ın dağlık Mojiang İlçesindeki - fermente Pu'er çayıyla ünlü - altı madencinin pnömoni benzeri hastalıklardan muzdarip olduğu ve iki kişinin öldüğü bir maden kuyusunun virüs profilini araştırmak üzere çağrılmıştı. Mağarayı bir yıl boyunca örnekledikten sonra, araştırmacılar altı yarasa türünde çeşitli bir koronavirüs grubu keşfettiler . Çoğu durumda, birden fazla viral tür tek bir hayvanı enfekte ederek onu yeni virüsler için uçan bir fabrikaya dönüştürdü.

Meslektaşları gibi koruyucu bir maske ve giysilerle içeri giren Shi, "Maden kuyusu cehennem gibi kokuyordu" diyor. "Mantarlarla kaplı yarasa guanosu mağarayı kirletti." Mantar, madencileri hasta eden patojen olduğu ortaya çıksa da, madenin derhal kapatılmamış olsaydı, koronavirüsleri yakalamalarının sadece bir zaman meselesi olacağını söylüyor.

Artan insan popülasyonlarının yaban hayatı yaşam alanlarına giderek daha fazla zarar vermesi, arazi kullanımında benzeri görülmemiş değişikliklerle, yaban hayatı ve çiftlik hayvanlarının ülkeler ve bunların dünya çapında taşınmasıyla ve hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahatlerinde keskin artışlarla birlikte, yeni hastalık salgınları matematiksel bir yakınlık. kesinlik. Bu, geçen Aralık akşamı Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gizemli örnekler inmeden çok önce Shi ve diğer birçok araştırmacıyı gece uyanık tutuyordu.

Bir yıldan uzun bir süre önce Shi'nin ekibi, Viruses and Nature Reviews Microbiology'de koronavirüsler hakkında iki kapsamlı inceleme yayınladı . Shi ve yardımcı yazarları, birçoğu en iyi akademik dergilerde yayınlanan kendi çalışmalarından ve diğerlerinden kanıtlar alarak, yarasa kaynaklı koronavirüslerin gelecekteki salgınları riski konusunda uyardı.

KABUS SENARYOSU

Geçen yıl 30 Aralık'ta Wuhan'a geri dönen trende, Shi ve meslektaşları, hastaların örneklerini hemen test etmeye başlamanın yollarını tartıştılar. Sonraki haftalarda - hayatının en yoğun ve en stresli zamanı - Çin'in yarasa kadını, son 16 yıldır hazırlandığı en kötü kabusuyla savaştığını hissetti. Ekip, bir virüsü genetik materyalini çoğaltarak tespit edebilen polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir teknik kullanarak, yedi hastadan beşinden alınan numunelerin tüm koronavirüslerde mevcut genetik dizilere sahip olduğunu buldu.

Shi, grubuna testleri tekrar etmeleri talimatını verdi ve aynı zamanda, tüm viral genomları sıralaması için örnekleri başka bir tesise gönderdi. Bu arada, deneysel materyallerin, özellikle imha sırasında, herhangi bir yanlış kullanım olup olmadığını kontrol etmek için son birkaç yıldaki kendi laboratuvar kayıtlarını çılgınca inceledi. Sonuçlar geri geldiğinde Shi rahat bir nefes aldı: Dizilerin hiçbiri, ekibinin yarasa mağaralarından örneklediği virüslerle eşleşmedi. "Bu gerçekten aklımdan bir yük aldı" diyor. "Günlerdir bir göz kırpmadım."

7 Ocak'a kadar Wuhan ekibi, yeni virüsün gerçekten de bu hastaların yaşadığı hastalığa neden olduğunu belirledi - polimeraz zincir reaksiyonu, tam genom dizilimi, kan örneklerinin antikor testleri ve virüsün insan akciğerini enfekte etme yeteneği kullanılarak yapılan analizlerin sonuçlarına dayanan bir sonuç verdi. Sonunda SARS-CoV-2 olarak adlandırılan virüsün genomik dizisi, araştırmacıların Yunnan'daki at nalı yarasalarında tespit ettiği bir koronavirüsünkiyle yüzde 96 aynıydı. Sonuçları , 3 Şubat'ta Nature'da çevrimiçi olarak yayınlanan bir makalede yayınlandı . Çalışmada yer almayan Daszak, "Yarasaların bir kez daha doğal rezervuar olduğu apaçık ortada" diyor.

O zamandan beri, araştırmacılar virüsün 4,500'den fazla genomik dizisini yayınladılar ve bu da dünyanın dört bir yanındaki örneklerin "ortak bir atayı paylaşıyor" gibi göründüğünü gösteriyor. Araştırmacılar, verilerin aynı zamanda insanlara tek bir girişe ve ardından sürekli insandan insana bulaşmaya işaret ettiğini söylüyor.

Virüsün başlangıçta oldukça stabil göründüğü ve birçok enfekte kişinin hafif semptomları olduğu göz önüne alındığında, bilim adamları, patojenin ciddi vakalar alarmı başlatmadan önce haftalarca hatta aylarca olmuş olabileceğinden şüpheleniyorlar. Baric, "Mini salgınlar olmuş olabilir, ancak virüsler hasara yol açmadan önce ya yandı ya da düşük seviyeli bulaşmayı sürdürdü," dedi. Hayvan kaynaklı virüslerin çoğu periyodik olarak yeniden ortaya çıkıyor, bu yüzden "Wuhan salgını hiçbir şekilde tesadüfi değil."

PİYASA GÜÇLERİ

Yarasalar, misk kedileri, pangolinler, porsuklar ve timsahlar gibi çok çeşitli hayvanların satıldığı bölgenin gelişmekte olan vahşi yaşam pazarları birçokları için mükemmel bir viral eritme potasıdır. İnsanlar ölümcül virüsü doğrudan yarasalardan kapmış olsalar da ( Shi ve meslektaşları tarafından yapılan çeşitli araştırmalara göre ), bağımsız ekipler pangolinlerin ara konakçı olabileceğini öne sürdüler . Bu ekiplerin, güney Çin'deki anti-kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen pangolinlerde SARS-CoV-2 benzeri koronavirüsleri ortaya çıkardığı bildirildi .

Çin tarafından hazırlanan 2017 raporuna göre, 24 Şubat'ta Çin, araştırma, tıbbi veya teşhir amaçlı haricinde yaban hayatı tüketimine ve ticaretine kalıcı bir yasak getireceğini duyurdu. Bu, 76 milyar dolarlık bir endüstriyi yok edecek ve yaklaşık 14 milyon insanı işsiz bırakacak. Mühendislik Akademisi. Bazıları girişimi memnuniyetle karşılarken, Daszak gibi diğerleri, insanların geleneksel inançlarını değiştirme veya alternatif geçim yolları sağlama çabaları olmadan, kapsamlı bir yasağın işi yeraltına itebileceğinden endişe ediyor. Bu, hastalık tespitini daha da zorlaştırabilir. Daszak, Çin'deki "yaban hayatı yemek binlerce yıldır kültürel geleneğin bir parçası" diyor.

Shi, her durumda, "vahşi yaşam ticareti ve tüketimi sorunun yalnızca bir parçası" diyor. 2016'nın sonlarında, Guangdong'daki Qingyuan İlçesindeki dört çiftlikte (SARS salgınının başladığı yerden 60 mil uzakta) domuzlar akut kusma ve ishalden muzdaripti ve hayvanların yaklaşık 25.000'i öldü. Yerel veteriner hekimler bilinen herhangi bir patojeni tespit edemediler ve yardım için Shi'yi aradılar. Hastalığın nedeni olan domuz akut ishal sendromu (SADS), genomik sekansı yakındaki bir mağaradaki at nalı yarasalarında bulunan koronavirüsünkiyle yüzde 98 aynı olan bir virüs olduğu ortaya çıktı.

Duke Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu olan Gregory Gray, "Bu ciddi bir endişe nedenidir" diyor. Domuzlar ve insanlar çok benzer bağışıklık sistemlerine sahiptir, bu da virüslerin iki tür arasında geçişini kolaylaştırır. Dahası, Çin'in Hangzhou kentindeki Zhejiang Üniversitesi'nden bir ekip , SADS virüsünün kemirgenler, tavuklar, insan olmayan primatlar ve insanlar dahil olmak üzere bir petri kabındaki birçok organizmadan gelen hücreleri enfekte edebileceğini buldu . Gray, Çin ve ABD gibi birçok ülkede domuz çiftçiliğinin ölçeği göz önüne alındığında, domuzlarda yeni koronavirüsler aramanın en önemli öncelik olması gerektiğini söylüyor.

Şu anki salgın, son otuz yılda yarasa kaynaklı altı farklı virüsün neden olduğu birkaç diğer salgını takip ediyor: Hendra, Nipah, Marburg, SARS-CoV, MERS-CoV (Orta Doğu solunum sendromu) ve Ebola. Ancak Wang, "sorun hayvanların kendileri değil" diyor. Aslında yarasalar, böcekleri yiyerek ve bitkileri tozlaştırarak biyolojik çeşitliliği ve ekosistem sağlığını destekler. "Onlarla temasa geçtiğimizde sorun ortaya çıkıyor" diyor.

ÖNLEMEYE DOĞRU

Şubat ayının sonlarında Shi ile konuştuğumda - salgından iki ay sonra ve hükümetin 11 milyonluk mega kent olan Wuhan'da ciddi hareket kısıtlamaları getirmesinden bir ay sonra - gülerek, hayatın neredeyse normal hissettiğini söyledi. Belki alışıyoruz. En kötü günler kesinlikle bitti. " Enstitü çalışanlarının evden laboratuarlarına gitmek için özel bir geçiş izni vardı, ancak başka bir yere gidemediler. Enstitünün kantini kapalı olduğu için işyerinde geçirdikleri uzun saatler boyunca anlık erişte yemeleri gerekiyordu.

Koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalar gün ışığına çıkmaya devam etti. Araştırmacılar, örneğin, patojenin insan akciğer hücrelerine anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 adlı bir reseptör kullanarak girdiğini keşfettiler ve o zamandan beri onlar ve diğer gruplar onu bloke edebilecek ilaçlar için tarama yapıyorlar. Bilim adamları ayrıca aşı geliştirmek için yarışıyorlar. Wuhan ekibi uzun vadede insanlar için riskli olduğu düşünülen koronavirüslere karşı geniş spektrumlu aşılar ve ilaçlar geliştirmeyi planlıyor . Shi, "Wuhan salgını bir uyandırma çağrısıdır" diyor.

Birçok bilim adamı, dünyanın sadece ölümcül patojenlere ortaya çıktıklarında yanıt vermenin ötesine geçmesi gerektiğini söylüyor. Daszak, "İlerlemenin en iyi yolu önlemedir" diyor. Ortaya çıkan, hayvan kaynaklı bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inin vahşi yaşamdan kaynaklanması nedeniyle , en büyük önceliğin onları tanımlamak ve daha iyi teşhis testleri geliştirmek olduğunu ekliyor. Bunu yapmak, esasen Daszak ve Shi gibi araştırmacıların fonları bu yıl sona ermeden önce yaptıklarına çok daha geniş bir ölçekte devam etmek anlamına gelir .

Daszak, bu tür çabaların yarasalar, kemirgenler, porsuklar, misk kedileri, pangolinler ve insan olmayan primatlar gibi koronavirüs enfeksiyonlarına yatkın memelilerdeki yüksek riskli viral gruplara odaklanması gerektiğini söylüyor. Yaban hayatı çeşitliliğinin en yüksek olduğu tropik bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelerin virüslere karşı bu savaşın ön cephesi olması gerektiğini ekliyor .

Daszak ve meslektaşları geçen yüzyıldan yaklaşık 500 insan bulaşıcı hastalığını analiz ettiler. Yeni patojenlerin ortaya çıkmasının, yoğun nüfusun manzarayı değiştirdiği yerlerde - yollar ve madenler inşa ederek, ormanları keserek ve tarımı yoğunlaştırarak - meydana gelme eğiliminde olduğunu buldular . Hindistan, Nijerya ve Brezilya gibi diğer büyük gelişmekte olan ekonomilerin de büyük risk altında olduğuna dikkat çekerek "Çin tek sıcak nokta değil" diyor.

Potansiyel patojenler haritalandıktan sonra, bilim adamları ve halk sağlığı görevlileri, çiftlik hayvanlarından, çiftçiler, madenciler, köylüler gibi yüksek riskli insan popülasyonlarından, çiftlik hayvanlarından, vahşi hayvanlardan alınan kan ve sürüntü örneklerini analiz ederek olası enfeksiyonları düzenli olarak kontrol edebilirler. Gray, yarasaların yakınında yaşayanlar ve vahşi yaşamı avlayan veya idare eden insanlar, diyor. " Tek Sağlık " olarak bilinen bu yaklaşım, yaban hayatı, çiftlik hayvanları ve insanların sağlık yönetimini entegre etmeyi amaçlamaktadır. "Ancak o zaman bir salgına dönüşmeden önce bir salgını yakalayabiliriz," diyor ve stratejinin, böyle bir salgının mal olabileceği yüz milyarlarca doları potansiyel olarak kurtarabileceğini ekliyor.

Kilitlemenin nihayet 8 Nisan'da kaldırıldığı Wuhan'da, Çin'in yarasa kadını kutlama havasında değil. Sıkıntılı çünkü internetten ve büyük medyadan gelen hikayeler, SARS-CoV-2'nin laboratuvarından yanlışlıkla sızdığına dair zayıf bir öneriyi tekrarladı - genetik dizilimi, laboratuvarının daha önce çalışmış olduğu hiçbir şeyle eşleşmemesine rağmen. Diğer bilim adamları iddiayı hemen reddediyorlar. Daszak, "Shi, en yüksek standartlarda birinci sınıf bir laboratuvarı yönetiyor" diyor.

Rahatsızlığa rağmen Shi, işine devam etmeye kararlıdır. "Görev devam etmeli," diyor. "Ortaya çıkardığımız şey, bir buzdağının sadece görünen kısmı." Önceki girişimlerden çok daha geniş kapsam ve yoğunlukla yarasa mağaralarındaki virüsleri sistematik olarak örneklemek için ulusal bir projeye liderlik etmeyi planlıyor. Daszak'ın ekibi, dünya çapında yarasalarda keşfedilmeyi bekleyen 5.000'den fazla koronavirüs suşu olduğunu tahmin ediyor .

Shi, "Yarasa kaynaklı koronavirüsler daha fazla salgına neden olacak," diyor.

Bu makale ilk olarak Scientific American 322, 6, 24-32'de (Haziran 2020) "Vebaların Peşinde" başlığıyla yayınlandı