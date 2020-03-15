İşte koronavirüse dair ilk kapsamlı saha araştırması! Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi.

Hayatın bütün akışını değiştiren ölümcül salgına dair gelişmeler büyük merak ve hatta kaygıyla izlenmeye devam ederken, Strateji Co. 'Korona Virüs Gündem Araştırması' için sahaya indi… Araştırmanın çarpıcı detayları 17 Mart Salı günü gazeteniz DÜNYA'da... Kaynak: Dunya.com