İşte kayıp Derya"yı arama çalışmalarından sıcak görüntüler
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İşte kayıp Derya"yı arama çalışmalarından sıcak görüntüler

Bursa'da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor.

İşte kayıp Derya
22.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:16

Bursa'da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor. Şelalelerde, vadilerde devam eden çalışmalar böyle görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerini vurdu. Bölgede aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Gün boyunca hasarlar sarılmaya çalışılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gün boyunca bölgede incelemelerde bulundu.

Dere yatağına yaptıklarını evde sel sularına kapılan 5 kişilik Bilen ailesinin 4'ünün cansız bedenine ulaşılmış, ailenin ferdi 16 yaşındaki Derya Bilen'in ise izine rastlanılmamıştı. Bölgede AFAD, JAK, UMKE, AKUT, NAK, BAKUT, ANDA, İHH ile toplam 250'yi aşkın sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Derya Bilen, derin vadiler, şelaleler, uçurumlar ve dere yataklarında baton ve sopalarla didik didik aranıyor. Zor bölgelere halatlarla iniliyor. Aramalara havadan da insanlı keşif uçağı (UKİ) destek sağlıyor. Kendi güvenliklerini de elden bırakmayan arama kurtarma ekipleri talihsiz kızın bulunması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu gece de çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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