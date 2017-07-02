İşte Kartal'ın Yeni Pepe Teklifi!

İki sezonluk önerdiği anlaşmayı 2+1 yıla çıkaran siyah beyazlılar, Portekizli futbolcunun transferi için en güçlü aday konumunda.



İspanyol Marca gazetesi de Beşiktaş-Pepe flörtüne yer verirken, oyuncunun İstanbul yolunda olduğunu iddia etti.



Tecrübeli futbolcunun cevabını kısa süre içerisinde yönetime bildirmesi bekleniyor.



Marcelo'nun yanına alınan stoperlerde bir türlü istediği verimi alamayan Fikret Orman yönetimi, Pepe ile gelecek yıl Şampiyonlar Ligi oynayacak takımın tandem sorununu giderme amacında.



Pepe 34 olan yaşına rağmen geçtiğimiz yaz oynanan Euro 2016 finalinde maçın adamı seçilmeyi başarmıştı.