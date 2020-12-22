İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi
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İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi

22.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:47
İşte Karşınızda Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşiresi

Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlarda katılıyor.

Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlarda katılıyor. Beykent Üniversitesi akademisyenleri, pandemi sürecinde 'Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire' projesiyle, hemşirelerin yükünü hafifletecek robot üretti.

'SETINT' adı verilen robot hemşireler, yaşam bulguları ve değerlendirme skalalarını ölçüp tahminde bulunabiliyor. Ayrıca; hastaların ilaç ve yemeklerini de dağıtabiliyor.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atınç YIlmaz'ın, SETINT AI ile ortak çalışması sonucu Türkiye'nin yerli ve milli 'Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire'si geliştirildi.

"ÖLÇÜYOR, TAHMİN EDİYOR, DAĞITIM YAPIYOR"

Beykent Üniversitesi 'inden edinilen bilgilere SETINT: "SETINT AI firması ile oluşturulan iş birliği sonucu gelinen noktada, 'SETINT' adı verilen yapay zekaya sahip robot hemşireler, yaşam bulguları ile yoğun bakımlarda kullanılan değerlendirme skalalarının ölçümünü yapıp ileriye yönelik tahminlerde bulunuyor ve bu doğrultuda ilaç ya da yemek dağıtımı da yapabiliyor.

SETINT Robot Hemşire, hemşirelerin bağımlı ve yarı bağımlı rolleri çerçevesinde yaptıkları görevleri yerine getirerek, hemşirelere ciddi zaman kazandırıyor. Bu sayede, hemşireliğin odağı olan 'bakım' için daha fazla zaman ayrılması da sağlanarak, hastanın bakım kalitesinin de artması öngörülüyor.

'SETINT - Yoğun bakım Yapay Zeka Robot Hemşire', Türkiye'nin dört bir yanından webinara katılan sağlık otoritelerinden tam not aldı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:01:22. #1.14#
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