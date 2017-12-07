İşte kar tatili olan iller! Bugün ve yarın hangi illerde okullar tatil olacak? (7 Aralık 2017) Yarın okullar tatil mi sorusu dün öğrenciler tarafından merak edilmişti. Yurt genelinde şu ana kadar 6 ilde okullar tatil edildi. Hafta başından itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle kar tatili haberlere gelmeye devam ediyor. İşte 7 Aralık il il tatil olan okullar sayfamızda.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, eğitime de olumsuz yönde etki ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Öğrenciler ve veliler ise internet üzerinde "yarın okullar tatil mi?" ve "kar tatili olan iller" aramalarını yapıyor. Peki bugün ve yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Hafta başından itibaren başlayan kar yağışı, yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışının başladığı illerde öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını şimdiden araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere kar yağışı etkili olduğu takdirde ulaşıma da olumsuz etki ediyor. Bu da öğrencilerin okula gidememesiyle sonuçlanıyor ve eğitime ara veriliyor.

Kars'ta okullar tatil edildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.

Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kars haricinde şu anda okulların tatil olduğu il bulunmuyor. Kars dışında eğitim gören öğrenciler, 7 Aralık Perşembe günü eğitimlerine devam edecek.

Nevşehir'de okullar tatil edildi

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için 7 Aralık 2017 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde okullar tatil edildi

Ağr'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

Van-Bahçesaray'da okullar tatil

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Belli aralıklarla devam eden kar yağından dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, okulların ise bir gün (perşembe) tatil edildiği belirtildi.

Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yolların kapanması nedeniyle köylerden ilçe merkezine gerçekleştirilen taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Karlıova Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.