İşte İstanbul'daki Yapı Sayısı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul sınırları içerisindeki yapı sayısının 1 milyon 528 bin 782 olduğunu açıkladı.



İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi.



911 MİNİBÜS HATTI VE 455 TAKSİ DURAĞI



Derginin "Dijital Dönüşüm" temasıyla çıkan ilk sayısında ayrıca, İstanbul'da 12 bin 901 İETT durağı, 74 iskele, 6 bin 942 minibüs durağı, 911 minibüs hattı, 455 taksi durağı, 61 taksi dolmuş durağı ve bin 456 İETT güzergahının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.



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