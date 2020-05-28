İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
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İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü "Cuma Namazı" kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı.

İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
28.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü "Cuma Namazı" kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek.

İstanbul'da Cuma Namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul'da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılınabilecek. Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağı İstanbul Valiliğinin sitesinden açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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