İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı
Haberler » Güncel » İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı - Haber

İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı

İsrail'in geçtiğimiz Cuma günü Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

09.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:26
İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı

'in geçtiğimiz Cuma günü 'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü geçtiğimiz Cuma günü, İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Suriye füzelerini engellemek için 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağını kalkan olarak kullandığını açıklamıştı. Tehlikeye giren yolcu uçağı, Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yapmıştı. Yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İşte İsrail'in kalkan olarak kullandığı yolcu uçağı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler