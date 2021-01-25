İşte İrfan Can için masadaki teklifler !..
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İşte İrfan Can için masadaki teklifler !..

25.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:32
İşte İrfan Can için masadaki teklifler !..

Galatasaray ne teklif etti, Başakşehir ne istedi ?Fenerbahçe devreye girecek mi ?Takım arkadaşlarından yorum; "İrfan bu sezonu burada tamamlar"Serhan TÜRK, İstanbul DHAGalatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı.

Galatasaray ne teklif etti, Başakşehir ne istedi ?

Fenerbahçe devreye girecek mi ?

Takım arkadaşlarından yorum; "İrfan bu sezonu burada tamamlar"

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için masadaki teklifler ortaya çıktı.

DHA'nın ulaştığı bilgilere göre Galatasaray'ın teklifi ile Başakşehir'in istekleri arasında uçurum var. Geçtiğimiz günlerde görüşmek için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümaşdağ'a giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz milli futbolcunun transferi için lik görüşmeyi yapmıştı. O günden bu yana bazı teklifler ve istekler revize edildi ama genel görüntü şöyle;

-Galatasaray, İrfan Can için 4 milyon euro ve sonraki satıştan % 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve 'ya satılmazsa' nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

-Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5 milyon euro'ya çıkardı ve yine % 50 pay önerdi.

Başakşehir Yönetimi ise 3 seçenek sundu;

- 10 milyon euro + Emre Kılınç12 milyon euro ve sonraki satıştan % 20 payya da takassız ve paysız 14 milyon euro

Bu durum Galatasaray'ı çıkmaza sürüklerken Fenerbahçe'nin de devreye gireceği iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin Mesut Özil transferine rağmen İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den isteyip istemeyeceği ve Galatasaray'a oranla daha cazip teklifler sunup sunmayacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde belli olacak.Öte yandan takım içinde de yetenekli oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken takım arkadaşları "İrfan bu sezonu burada tamamlar" yaklaşımında bulundular.

 


İşte İrfan Can için masadaki teklifler !..
İşte İrfan Can için masadaki teklifler !..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
FENERLY: al Mesut''u ver takımı :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşte İrfan Can için masadaki teklifler !.. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 15:51:38. #1.16#
title