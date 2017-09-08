İşte İos 11'in Son Hali!

Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11, birçok yenilik getiriyor. Şirket bu yeniliklerin test süresince sistemi son kullanıcı için kullanılabilir hale getirmek adına birçok beta sürüm yayınladı. Son yayınlanan iOS 11 beta 10 ile birlikte sistem ne derece gelişti? iAppleBytes kanalı bu gelişimi gösteren bir karşılaştırma videosu yayınladı.



iOS 11 beta 1 ve iOS 11 beta 10 karşılaştırma!



YouTuber iAppleBytes, iPhone 5s üzerinde iOS 11 beta 10 ile beta 1'i karşı karşıya getirdi. Özellikle Apple'ın 64 bitlik en eski cihazı olduğu için iPhone 5s'i seçti.



Videoda görüldüğü gibi, iOS 11 beta 10'da beta 1'e göre fark edilir derecede gelişmeler var. Ön yükleme süresi ve uygulama yükleme süreleri çarpıcı bir şekilde azaldı. Sistem genelindeki yavaşlık önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, iOS 10.3.3 ile karşılaştırırsak iOS 11'in bazı açılardan hala biraz yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat iOS 11 için en iyi deneyimin ( iOS 10.3.3 tadında) yeni iPhone'lar ile yaşanacağını da unutmamak gerek.



Apple'ın 12 Eylül'de yayınlayacağı geliştiriciler için final anlamına gelen Golden Master sürümü ile birlikte test süreci tamamlanacağı için videoda izlediğimiz iOS 11 beta 10'a göre daha iyi bir sürüm gelecek. Bu anlamda iOS 11'e geçmeyi düşünen iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air sahipleri için iOS cihazlarının önyükleme süreleri artacaktır.