İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler
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İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

03.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:17
İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki göstermişti. Tepkilerin ardından İBB yetkilileri ise 'organize kötülük' yapıldığını belirterek, fotoğrafları paylaşan vatandaşları hedef göstermişti. Yaşanan tartışmaların ardından bugün Kağıthane İETT Garajına çekilen onlarca otobüs havadan drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildirmişti. Genelgenin yayınlanmasının ardından İstanbul'da geçen hafta sonu toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, bu kurula uyulmadığını belirterek tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Vatandaşlar paylaşımlarında toplu taşıma araçları içerisinde yaşanan yoğunluğu gösteren fotoğrafları da paylaştı. Yoğunluk yaşanan hatlarda İBB tarafından sefer sayılarında azaltmaya gidildiği ileri sürüldü.

İBB yetkilileri ise sorulan sorular karşısında sessiz kaldı

Yaşanan tartışmaların ardından İBB yetkilileri, duruma tepki gösteren vatandaşların paylaşımlarını paylaşarak 'organize' kötülük yapıldığını ileri sürüp paylaşım yapanları hedef göstermişti. Öte yandan İBB'nin yoğunluk yaşanan hatların bulunduğu yerlerde sefer sayılarında azaltma yaptığı da gündeme geldi. Konu ile ilgili İBB yetkilileri ise sorulan sorular karşısında sessiz kaldı. Son günlerde hangi hatta ne kadar aracın çalıştığının bilgisi verilmedi. Tartışmaların ardından Kağıthane İETT Garajında çekilen onlarca otobüsü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kağıthane İETT Garajında çekilen onlarca otobüs havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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