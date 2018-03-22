İşte Htc Desire 12 ve Desire 12+

Bugün yeni nesil akıllı telefonları HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+'yı kullanıcılarla buluşturan HTC, bu iki modelle dijital neslin beklentilerine cevap veriyor. Bu iki yeni model, en sevdiği YouTuber'ı daha geniş ekranda görmek, Instagram'da harika moda fotoğrafları yayınlamak isteyenlerin taleplerini tam olarak karşılıyor.

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İki farklı pakette benzer deneyimler sunan, 5.5" HTC Desire 12 ve 6" HTC Desire 12+ büyük, 18: 9 uçtan uca ekranlara rağmen şaşırtıcı derecede ince ve kavraması rahat telefonlar. 18: 9 ve 2.5D çarpıcı cam ekranlarıyla HTC Desire 12 ve Desire 12+ sevilen film, video ya da fotoğrafların keyfini çıkarmak için daha büyük ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kaydırma özelliği ile birlikte ince çerçeve, daha kolay ve rahat, tek elle kullanım imkanı veriyor.

Büyük ekran ve kolay kavrama bir arada



Büyük ekranına rağmen avuç içine tam oturuşuyla rahat bir kavrayışa sahip ikili, hafifliği, 18: 9 telefonların etrafını sarmalayan ikonik akışkan yüzeyi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu iki model de HTC'nin ikonikleşen kesintisiz çerçeve ve zarif kavisli kenarlarıyla akışkan yüzey tasarımına yeni ve modern bir görünüm ekleyen dayanıklı akrilik cam arka yüzeye sahip.

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Sadece HTC Desire 12+ modelinde sunulan dual kamera, birden fazla odak noktasını aynı anda yakalıyor, fotoğraflar çekildikten sonra bile yeniden odaklamaya ya da bokeh efekti eklemeye izin veriyor. Bokeh modu daha sanatsal fotoğraf çekmek için keskin ön plan ve doğal bir şekilde bulanık arka planlar sunuyor. Ön LED flaşı sayesinde herhangi bir ortamda doğal bir parıltıya sahip, yumuşak tonlu sanatsal bir selfieye imza atmak mümkün. HTC Desire 12+'ın ön kamerasındaki geniş ƒ/2.0 diyafram açıklığı, düşük ışık ayarlarında bile doğru detaylar için daha fazla ışık sağlıyor.

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Kullanımı kolay büyük ekran. Daha fazla YouTube, daha zengin oyun deneyimleri, daha sürükleyici filmler. Daha büyük ve daha iyi bir izleme deneyimi sevdiğiniz şeylerin keyfini çıkarmanızı sağlarken, ihtiyacınız olan her şey parmağınızın ucunda.

Her zaman sizin çıkarlarınızı gözetir. HTC Sense Companion; takviminize göre sizi uyaran Akıllı Alarmlar, evinizden çıkmadan önce size bataryanızı doldurmanızı hatırlatan güç tasarrufu ve gereksiz dosyaları temizlemek ve yer açmak için performans geliştirmeleri ile hayatınızı kolaylaştırır.

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Özel anlara tutunun. Hareket halindeyken daha fazla netlik için Faz Algılama Otofokus özellikli 13MP ana kamera ile gece ve gündüz canlı fotoğraflar çekin. HTC Desire 12+, dual kamerası ile fotoğrafı çektikten sonra bile sanatsal bokeh efekti eklemek için fotoğrafa yeniden odaklanmanıza olanak sağlar.

Premium stil ile doğal güzellik. U11 serisinin zarif Likid Yüzeyini takip eden, HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ herkesin gözünü alacak yeni ve modern bir görünümle dayanıklı bir akrilik cam arka yüzeye sahiptir. Kesintisiz çerçeve ve güzel kavisli kenarlar lüks bir his verir ve dinamik renkler kendi benzersiz tarzınıza eklenir.

*Dual kamera sadece HTC Desire 12+ modelinde mevcuttur.