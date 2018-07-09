Galatasaray, Onyekuru İçin Kiralama Bedeli Ödemeyecek
Galatasaray, Everton'dan kiraladığı Onyekuru için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'dan 2 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'ın sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Henry Onyekuru'nun maliyeti ortaya çıktı.
1 YIL İÇİN 2 MİLYON EURO ÖDENECEK
Genç yetenek için Galatasaray'ın Everton'a kiralama bedeli ödemeyeceği, Onyekuru'ya ise 1 sene için 2 milyon euro verileceği öğrenildi.
KAMPA KATILACAK
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yeni transfer Henry Onyekuru'nun yarın kampa katılmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (3)
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kimla buCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sudan ucuzmu kardes siz bu parayi ucuz gorutorsaniz sizin ufkunuz bayagi genis bu adam kiralik ve 2 milyon euro deli para yani sen makara yapiyorsun benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne o lan 2 milyon euoro diyorsunuz endiya için 3, 5 çok diyen yönetim bebeye 2 vermek biraz aptallık benceCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır