Galatasaray, Onyekuru İçin Kiralama Bedeli Ödemeyecek

Galatasaray, Everton'dan kiraladığı Onyekuru için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'dan 2 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'ın sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Henry Onyekuru'nun maliyeti ortaya çıktı.

1 YIL İÇİN 2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Genç yetenek için Galatasaray'ın Everton'a kiralama bedeli ödemeyeceği, Onyekuru'ya ise 1 sene için 2 milyon euro verileceği öğrenildi.

KAMPA KATILACAK

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yeni transfer Henry Onyekuru'nun yarın kampa katılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Skorer

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