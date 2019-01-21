İşte HDP 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!

Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru Halkların Demokratik Partisi, 2019 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. HDP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının tam listesi…

HDP YAKLAŞIK 42 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için yaklaşık 42 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. HDP'nin açıklanan belediye başkan adayları 31 Mart'a kadar hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdürüyor. İşte HDP'nin açıklanan belediye başkan adayları…

VAN MERKEZ-Bedia Özgökçe Ertan-Mustafa Avcı

VAN İPEKYOLU-Azim Yacan-Şehzade Kurt

VAN EDREMİT-Gülcan Kaçmaz Sağyiğit-Seyfettin İtha

VAN ÖZALP-Dilan Öğrenci-Yakup Almaç

VAN ÇALDIRAN-Leyla Atsak-Faruk Demir

VAN BAŞKALE-Şengül Polat-Erkan Acar

VAN GÜRPINAR-Rojbin Akdağ-Kemal Güler

VAN GEVAŞ-Melek Arapoğlu-Veysi Şeker

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Ahmet Türk-Figen Altındağ

MARDİN NUSAYBİN-Semire Nergiz-Ferhat Kut

MARDİN KIZILTEPE-Nülifer Elik Yılmaz-Salih Kuday

MARDİN DERİK-Mülkiye Esmez-Mehmet Şerif Kıran

KARS MERKEZ-Ayhan Bilgen-Hatice Orhankazi

MUŞ MERKEZ-Sibel Genç-Sırrı Sakık

MUŞ BULANIK-Eylem Suruca-Adnan Topçu

MUŞ MALAZGİRT-Gülay Çelik-Erdal Çakar

MUŞ VARTO-Ülkü Baytaş-Gıyasettin Aydemir

BATMAN MERKEZ-Songül Korkmaz-Sabri Özdemir

BİTLİS MERKEZ-Zekiye İlbasan-Faruk İşler

BİTLİS TATVAN-Serap Çakmak-Habip Yeşiltepe

HAKKARİ YÜKSEKOVA-Remziye Yaşar-İrfan Sarı

HAKKARİ ÇUKURCA-Hevidar Ertunç-Ebubekir Kanat

HAKKARİ ŞEMDİNLİ-Felem Aker-Sami Beşer

HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK-Gülcan Ceylan-Emin Bulgan

AĞRI DOĞUBAYAZIT-Yıldız Acar-Cesim Çakan

AĞRI DİYADİN-Hazal Aras-İhsan Yenigün

MALATYA ARVGUVAN-Seda Gültutan-İlhan Yıldız

ŞIRNAK CİZRE-Mehmet Ziriğ-Berivan Kutlu

ŞIRNAK SİLOPİ-Adalet Fidan-Süleyman Şavluk

ŞIRNAK İDİL-Songül Erdem-Niyazi Çevrim

ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK BELDESİ-Ahmet İmre-Sevim İmre

ŞIRNAK ULUDERE-Selahattin Ürün-Feride Yaman

DİYARBAKIR SUR-Filiz Buluttekin-Cemal Özdemir

DİYARBAKIR BAĞLAR-Zübeyde Zümrüt-Zeyyat Ceylan

DİYARBAKIR YENİŞEHİR-Belgin Diken-İbrahim Çiçek

DİYARBAKIR LİCE-Salime Zingil-Tarık Mercan

DİYARBAKIR SİLVAN-Naşide Toprak-Abbas Hilmi Azizoğlu

DİYARBAKIR BİSMİL-Gülşen Özer-Orhan Ayaz

DİYARBAKIR EĞİL-Gülistan Ensarioğlu-Mustafa Akkul

BİNGÖL KARLIOVA-Evin Özen-Özkan Bingöl

ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN BELDESİ-Özlem Demir-Veli Pınar