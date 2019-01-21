İşte HDP 2019 Yerel Seçim Aday Listesi!
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala HDP, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İşte HDP'nin açıklanan seçim aday listesi…
Toplam 12 partinin katılacağı 2019 Yerel Seçimlerine doğru Halkların Demokratik Partisi, 2019 Yerel Seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, belediye başkan adaylarını da netleştirdi. HDP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının tam listesi…
HDP YAKLAŞIK 42 BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI
Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için yaklaşık 42 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. HDP'nin açıklanan belediye başkan adayları 31 Mart'a kadar hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdürüyor. İşte HDP'nin açıklanan belediye başkan adayları…
VAN MERKEZ-Bedia Özgökçe Ertan-Mustafa Avcı
VAN İPEKYOLU-Azim Yacan-Şehzade Kurt
VAN EDREMİT-Gülcan Kaçmaz Sağyiğit-Seyfettin İtha
VAN ÖZALP-Dilan Öğrenci-Yakup Almaç
VAN ÇALDIRAN-Leyla Atsak-Faruk Demir
VAN BAŞKALE-Şengül Polat-Erkan Acar
VAN GÜRPINAR-Rojbin Akdağ-Kemal Güler
VAN GEVAŞ-Melek Arapoğlu-Veysi Şeker
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Ahmet Türk-Figen Altındağ
MARDİN NUSAYBİN-Semire Nergiz-Ferhat Kut
MARDİN KIZILTEPE-Nülifer Elik Yılmaz-Salih Kuday
MARDİN DERİK-Mülkiye Esmez-Mehmet Şerif Kıran
KARS MERKEZ-Ayhan Bilgen-Hatice Orhankazi
MUŞ MERKEZ-Sibel Genç-Sırrı Sakık
MUŞ BULANIK-Eylem Suruca-Adnan Topçu
MUŞ MALAZGİRT-Gülay Çelik-Erdal Çakar
MUŞ VARTO-Ülkü Baytaş-Gıyasettin Aydemir
BATMAN MERKEZ-Songül Korkmaz-Sabri Özdemir
BİTLİS MERKEZ-Zekiye İlbasan-Faruk İşler
BİTLİS TATVAN-Serap Çakmak-Habip Yeşiltepe
HAKKARİ YÜKSEKOVA-Remziye Yaşar-İrfan Sarı
HAKKARİ ÇUKURCA-Hevidar Ertunç-Ebubekir Kanat
HAKKARİ ŞEMDİNLİ-Felem Aker-Sami Beşer
HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK-Gülcan Ceylan-Emin Bulgan
AĞRI DOĞUBAYAZIT-Yıldız Acar-Cesim Çakan
AĞRI DİYADİN-Hazal Aras-İhsan Yenigün
MALATYA ARVGUVAN-Seda Gültutan-İlhan Yıldız
ŞIRNAK CİZRE-Mehmet Ziriğ-Berivan Kutlu
ŞIRNAK SİLOPİ-Adalet Fidan-Süleyman Şavluk
ŞIRNAK İDİL-Songül Erdem-Niyazi Çevrim
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK FINDIK BELDESİ-Ahmet İmre-Sevim İmre
ŞIRNAK ULUDERE-Selahattin Ürün-Feride Yaman
DİYARBAKIR SUR-Filiz Buluttekin-Cemal Özdemir
DİYARBAKIR BAĞLAR-Zübeyde Zümrüt-Zeyyat Ceylan
DİYARBAKIR YENİŞEHİR-Belgin Diken-İbrahim Çiçek
DİYARBAKIR LİCE-Salime Zingil-Tarık Mercan
DİYARBAKIR SİLVAN-Naşide Toprak-Abbas Hilmi Azizoğlu
DİYARBAKIR BİSMİL-Gülşen Özer-Orhan Ayaz
DİYARBAKIR EĞİL-Gülistan Ensarioğlu-Mustafa Akkul
BİNGÖL KARLIOVA-Evin Özen-Özkan Bingöl
ERZİNCAN MERKEZ ÇAĞLAYAN BELDESİ-Özlem Demir-Veli Pınar