Haberler » Ekonomi » İşte Google arızasından etkilenen ülkeler - Ekonomi

İşte Google arızasından etkilenen ülkeler

Google'da global kaynaklı bir sorun nedeniyle yaklaşık 45 dakikalık bir erişim sorunu yaşandı. Google'a ait hiçbir servis hizmet veremezken, Türkiye dahil birçok ülke söz konusu arızadan doğrudan etkilendi. İşte Google arızasından etkilenen ülkeler.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12
İşte Google arızasından etkilenen ülkeler

ABD merkezli teknoloji devi Googleve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Söz konusu aksaklık dahil birçok ülkeyi doğrudan etkiledi.

GOOGLE'A AİT SERVİSLER ÇÖKTÜ

Google'da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Saat 10.45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Google'a ait; Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislerde aksamalar yaşandı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlanırken, arıza yaklaşık 45 dakika sürdü.

İşte Google sorununu yaşayan ülkeler:

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler