İşte Google arızasından etkilenen ülkeler

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12

ABD merkezli teknoloji devi Googleve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Söz konusu aksaklık Türkiye dahil birçok ülkeyi doğrudan etkiledi.

GOOGLE'A AİT SERVİSLER ÇÖKTÜ

Google'da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Saat 10.45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Google'a ait; Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislerde aksamalar yaşandı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlanırken, arıza yaklaşık 45 dakika sürdü.

İşte Google sorununu yaşayan ülkeler: