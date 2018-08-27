İşte Gerçek Rodallega!

Başakşehir'e mağlup olduktan sonra Sivasspor'u yenen ve son olarak da Ankaragücü ile berabere kalan Trabzonspor'da gol yükünü Burak Yılmaz'ın yokluğunda tecrübeli forvet çekti. Akhisar'da yıldızı parlayan 33 yaşındaki futbolcu bu sezonun farklı olacağının müjdesini verdi.

Trabzonspor, ilk 3 haftada 4 puan toplayarak sezona girerken takımda en fazla dikkat çeken isim Hugo Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, bordo-mavili formayla beklenen görüntüsüne ilk kez bu kadar yaklaştı. İlk 3 haftada rakip filelere 3 gol bırakan tecrübeli yıldız, en iyi sezon başlangıçlarından birini yaparak kariyeri adına da olumlu bir görüntü verdi.

Teknik direktör Ünal Karaman ile formayı kapan ve kafa olarak da rahatlayan 33 yaşındaki forvet, Akhisarspor günlerine benzer bir performans gösteriyor. Burak Yılmaz'ın eksikliği, sakatlıklar ve belirsizlik sebebiyle şu anda ilk 11'de formasını garantiye alan Rodallega, bu sayede takıma daha çok sahip çıkıyor.

Geçtiğimiz 2 sezona göre daha motive bir görüntü çizen Rodallega, Trabzonspor'un da umudu olmaya başladı. Takım arkadaşlarına uyum sağlayan deneyimli golcü, artık dil sorununu da ortadan kaldırdı. Gol yollarında etkisinde bu durum rol oynarken, Rodallega'nın Türkçe konusunda kendini geliştirmesinin başarısında pay sahibi olduğu aktarıldı.

Karaman faktörü

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'le de saha içinde iyi bir diyalog kuran Rodallega'ya, teknik direktör Karaman'ın yakın davranması, güven vermesi ve formayı teslim etmesi başarıda pay sahibi oldu. İlk hafta Başakşehir ile oynanan karşılaşmayı gol atamadan geçiren Rodallega, ikinci hafta 3-1 kazanılan Sivasspor maçında 2, Ankaragücü ile önceki gün oynanan karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı. Kolombiyalı forvet, ilk 3 haftada 5 golün 3'ünü kaydederek Karadeniz ekibinde en golcü oyuncu unvanını aldı.

Burak Yılmaz'ı yakaladı

Rodallega, geçen sezon ilk 3 haftada 3 gol atan Burak Yılmaz'ı yakaladı. Geçen sezon ilk hafta 2-1 kazanılan Konya maçında 2, 2-2 biten Fenerbahçe maçında 1 gol atan Yılmaz takımına 4 puanlık katkı yaparken, Rodallega'nın aynı sayıda gol attığı bu sezon ilk 3 maçta Trabzon aynı puanı topladı.

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