İşte Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Başakşehir'i İmha Planı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, zorlu rakibi Medipol Başakşehir'i çözdü. Ligin 12. haftasında yarın Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi, 2 haftalık milli ara boyunca rakibi analiz eden Hırvat hoca, ilk etapta ev sahibi ekibi durdurmayı düşünüyor. Bunun için Emre Belözoğlu'nu Ndiaye'nin, Adebayor'u da Maicon'un adım adım takip edeceği öğrenildi. Ayrıca önlibero Fernando da top Galatasaray yarı sahasına geçtiğinde başlatacağı presle, rakibe adeta nefes aldırmayacak.

GOMİS'E SÜREKLİ DESTEK

Fanatiğin haberibe göre Tudor'un hücum kozu ise Gomis ve Belhanda olacak. Faslı futbolcuya, "Kaleyi gördüğün yerden vur" talimatı veren 39 yaşındaki çalıştırıcı, Gomis'in ceza alanında daha rahat hareket etmesi için de, Rodrigues'in sürekli Fransız yıldıza destek sağlamasını istiyor.