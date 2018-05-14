Galatasaray'ın UEFA ile Yaptığı Anlaşma Ortaya Çıktı
Galatasaray, UEFA ile yaptığı yeni anlaşmada ilk sezon sattığı kadar futbolcu alabilecek. İkinci ve üçüncü sezonda ise elde edilen karın 7 katı kadar transfer yapabilecek.
Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı finansal fair-play anlaşmasının detayları belli oldu.
Başkan Mustafa Cengiz ile UEFA finansal kontrol kurulu arasındaki anlaşma karlılığı öne çıkartıyor. Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulan Galatasaray, üç sezonluk bir planlama çizdi. 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.
UEFA ile Galatasaray arasındaki anlaşma, genel hatlarıyla şöyle:
İLK SEZON SATTIĞIN KADAR AL
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de uygulanan FFP kuralı, bu kez Galatasaray için kullanılacak. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunda oyuncu satışından oluşan geliri transferde kullanabilecek.
DİĞER SEZONLAR ARTIYA GEÇMELİ
Sözcü'nün haerine göre; Galatasaray yönetimi, 2019-20 ve 2020- 21 sezonlarında transfer bütçesini karına göre oluşturacak. Söz konusu karın 7 katı kadar transfere para harcanabilecek. Son 3 ayda 11 milyon TL kar eden Galatasaray, bunu tüm yıla yaydığı örnek alınırsa kulüp, 77 milyon TL'lik transfer harcaması yapabilecek.
MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞECEK
UEFA ile yapılan pazarlıkların bir diğer maddesi ise maaş bütçesinin azaltılması. Halen primler ve tüm harcamalar dahil 65 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş bütçesi olan Galatasaray, bunu kademeli olarak düşürecek. Bu bedel önce 60 milyon Euro'ya, diğer yıllar ise daha da aşağıya indirilecek.
UEFA SEÇİMİ BEKLİYOR
UEFA'NIN alınan kararları haziran ayında açıklamasının nedeni de belli oldu. Galatasaray'ın 26 Mayıs'taki seçiminin sonucunu bekleyen UEFA, yönetim değişmesi halinde bu taahhütleri yeni başkandan da isteyecek. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in diğer adaylardan da bu anlaşmayı aktararak uyulmasını isteyeceği öğrenildi.
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Ne kadar meraklisiniz GS yı kargasaya sürüklemeye öyle ya da böyle üst üste koyup şampiyon yazacaksın izCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Yasin tarik koray latovlevici hakan balta direk 5 cöpden kurtul yolla sutla biseyler yap iyi teklif gelirse oyuncuda satilabilir yerine bi oyuncu alinabilir ama bu kadroyla sampiyonlar ligi gruptan cikamayiz en iyisi 3. Icin oynamak ve uefa da yolumuza devam etmek ordan da biraz gelir elde ederizCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırERMAN: Saydıgın adamlar 2 milyon eder.fatih terim ve hasan sas yedek olur o zaman2 Yayından Kaldır
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Bu sistem biz de kötü denetim yok takımlar batık neden hesapsız harcamalar yapıyorlra...UEFA bunlara göz yummamalı hemen başkan değişsin yeni anlaşma kandırıyorlar uefa yı ama dur bakalım haziran da ne olacak FB ahı çıkacakmı ...Cevap Yaz 8 Yayından KaldırLAMBABOSTAN: Ah alan bir takimin ahi cikmaz5 2 Yayından Kaldır