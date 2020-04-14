İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın Ocak 2019'da 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin Çin'e transferinin salgın nedeniyle direkten döndüğü ortaya çıkarken, Aslan buna rağmen transfer için umutlu.

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın Ocak 2019'da 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin Çin'e transferinin salgın nedeniyle direkten döndüğü ortaya çıkarken, Aslan buna rağmen transfer için umutlu. Bir ara Belçika ekibinde kadro dışı kalan Senegalli'ye ara transfer döneminde eski takımı TJ Teda Kulübü talip olurken aralık ayında Çin'de yükselen koronavirüs salgını nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

6-7 MiLYONA SATILABiLiR

Lakin bugünlerde Çin'de yavaş yavaş hayatın normale dönmesi ve liglerin haziran-temmuz dönemine planlanması üzerine Galatasaray, Diagne'nin satışı konusunda yeniden umutlandı. Brugge'de de kötü bir sezon geçiren Diagne'nin Çin'deki pazar değerini fırsata çevirmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin, 6-7 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu vermeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajeri de kulüplerle temaslarına devam ediyor.