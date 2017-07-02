İşte Galatasaray'ın Konoplyanka'ya Teklifi

Galatasaray'ın Yevhen Konoplyanka'ya yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka için yaptığı teklif ortaya çıktı.



Sarı – Kırmızılılar'ın Schalke'ye 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu, 27 yaşındaki futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.



Galatasaray ve Schalke arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.