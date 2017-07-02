İşte Galatasaray'ın Konoplyanka'ya Teklifi

Galatasaray'ın Konoplyanka'ya teklifi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Konoplyanka'ya Teklifi

Galatasaray'ın Yevhen Konoplyanka'ya yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Sarı – Kırmızılılar'ın Schalke'ye 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu, 27 yaşındaki futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

Galatasaray ve Schalke arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.