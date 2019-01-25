İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru

İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu.

İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu. 2018-2019 ve 2019-2020 takımın ismi Galatasaray Doğa Sigorta olacak. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, 2018/2019 ve 2019/2020 basketbol sezonu için geçerli olmak üzere, Galatasaray Erkek Basketbol takımının ismi 'Galatasaray Doğa Sigorta' olacak. Ayrıca Galatasaray'ın formasında Doğa Sigorta reklamına da yer verilecek" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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