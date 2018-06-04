Ali Koç Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Seçildi! İşte Fenerbahçe'nin Yönetim Listesi

Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'NİN 37. BAŞKAN SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin 37. Başkanı Ali Koç oldu. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç'un listesinde kimler var?

ALİ KOÇ'UN PROJELERİ

Kulübe hatırı sayılır bir sermaye girişi yapılacak.

Sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulüp mali anlamda düzlüğe çıkarılacak.

Futbol şubesinde 'scout' ağı kurulacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri baştan aşağı yenilenecek. Dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısı oluşturulacak.

Tüm branşlarda özkaynaklardan sporcu yetiştirilecek.

Yönetim anlayışı değişecek. Kulüp bünyesinde profesyonel isimler görev yapacak. Çağdaş bir yönetim anlayışı hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un yönetim listesi:

Semih Özsoy

Erol Bilecik

Simla Türker Beyazıt

Kemal Danabaş

Fethi Pekin

Burhan Karaçam

Turhan Şahin

Metin Şen

Sertaç Komsuoğlu

Burak Çağlan Kızılhan

Ömer Okan

Sevil Zeynep Becan

Şaban Erdikler

Mustafa Tankut Turnaoğlu

YEDEK LİSTE

Metin Sipahioğlu

Alper Pirşen

Selahattin Baki

Muhittin İlker Dinçay

Muhittin İlker Dinçay

Ozan Korman Tarman

Esra Nazlı Ercan