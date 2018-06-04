Ali Koç Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Seçildi! İşte Fenerbahçe'nin Yönetim Listesi
Fenerbahçe'nin 37. Başkanı Ali Koç oldu. İşte Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç'un yönetim listesi...
Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak başkan seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.
ALİ KOÇ, FENERBAHÇE'NİN 37. BAŞKAN SEÇİLDİ
Fenerbahçe'nin 37. Başkanı Ali Koç oldu. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren Ali Koç'un listesinde kimler var?
ALİ KOÇ'UN PROJELERİ
Kulübe hatırı sayılır bir sermaye girişi yapılacak.
Sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulüp mali anlamda düzlüğe çıkarılacak.
Futbol şubesinde 'scout' ağı kurulacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri baştan aşağı yenilenecek. Dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısı oluşturulacak.
Tüm branşlarda özkaynaklardan sporcu yetiştirilecek.
Yönetim anlayışı değişecek. Kulüp bünyesinde profesyonel isimler görev yapacak. Çağdaş bir yönetim anlayışı hedefleniyor.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un yönetim listesi:
Semih Özsoy
Erol Bilecik
Simla Türker Beyazıt
Kemal Danabaş
Fethi Pekin
Burhan Karaçam
Turhan Şahin
Metin Şen
Sertaç Komsuoğlu
Burak Çağlan Kızılhan
Ömer Okan
Sevil Zeynep Becan
Şaban Erdikler
Mustafa Tankut Turnaoğlu
YEDEK LİSTE
Metin Sipahioğlu
Alper Pirşen
Selahattin Baki
Muhittin İlker Dinçay
Muhittin İlker Dinçay
Ozan Korman Tarman
Esra Nazlı Ercan