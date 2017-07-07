İşte Fenerbahçe'nin Yeni Formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
Hollanda'nın "Hoş karşılanmayacak" çıkışına Türkeş'ten sert tepki
Vahşetin ardından tehlikeli gerginlik! Canileri linç etmek istediler
İşte Sakarya'da anne ve bebeğini katleden canilerin ilk sözleri!
Kritik buluşma gerçekleşti! Erdoğan ve Trump baş başa
Trump ile Putin ilk kez yüz yüze geldi, Melenia otelde mahsur kaldı
Kediciğin üstsüz tatil pozu sosyal medyada infial yarattı
TV programında öğrendi! Baba olduğuna sevinirken DNA raporuyla yıkıldı
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Kelepçeyi görünce hakim karşısına çıkmadı
Motosikletini çalan hırsızı suçüstü yakalayıp burnunu kırdı
Kaymakama düzenlenen suikast girişimine hükümetten ilk tepki
Karpuzun kilosu 15 kuruşa düştü, keçiler bayram etti!
Uçurumun ucunda asılı kaldı!
G-20 için otel rezervasyonu yaptırmayı unutan Trump sokakta kaldı
Kuşadası'ndaki İranlı zengin turistler eğlencede sınır tanımadı