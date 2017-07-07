İşte Fenerbahçe'nin Yeni Formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Yeni Formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com