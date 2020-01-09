: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitlerindeki son durumu! | Transfer haberleri

09.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:17

Spor Arena/ Adil DEMİÇUBUK - Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? Bu soruya düne kadar 'Evet' yanıtı vermek mümkün değildi. Ama artık Hürriyet'in elde ettiği rakamlarla mümkün... Sarı lacivertli kulübün limit aşımı tam 85 milyon TL. Yani Fenerbahçe, devre arası transferi yapmak istiyorsa bu rakamı ortadan kaldırmak zorunda. Nasıl mı? Bunun tek yolu var: Oyuncu satarak. Ama öyle sıradan satışlar değil... 85 milyon TL ve alacağı oyuncu değeri kadar oyuncu satarak transfer yapabilir Fenerbahçe. Bunun dışındaki tüm yollar kapalı görünüyor.



Yeni futbolcu alsalar bile TFF tescil etmez



Şimdi tekrar başa dönelim, Simon Falette transferine... Sarı lacivertliler bu oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Ama 85 milyon liralık limit aşımını ortadan kaldırmazsa TFF bu transferi tescil etmez. Aslında bir ikinci yol daha var. Sarı lacivertlilerin sponsorluk vs. gibi gelirlerle 85 milyon liralık aşımı kapatıp, transfer edeceği oyuncunun alacağı para kadar kaynak yaratmak. Ama bu yöntemi hayata geçirmek biraz zor. Çünkü TFF bu gelirlerin ancak yüzde 30'unu kabul ediyor. İkincisi, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na transferin son günü olan 31 Ocak tarihine kadar bu tür bir sponsorluk anlaşması yapabileceğine dair bir plan sunmadı. Örneğin Medipol Başakşehir Kulübü 15 Aralık'ta bu tür bir plan sundu ve TFF bunu kabul etti. Dolayısıyla TFF, Fenerbahçe'nin anlaşmasını kabul eder mi, bilinmiyor.



Beşiktaş'ın transfer beklentisi hayal gibi



Gelelim bir başka kulübümüze; Beşiktaş'a... Onların durumu Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Siyah beyazlıların limit aşımı yok. Hatta 2 milyon TL civarında bir artısı var. Beşiktaş'ın, elinden çıkaracağı oyuncuların maliyeti kadar oyuncu transfer etme şansı var. Ama bu dönemde hangi oyuncusunu ciddi bir maliyetle elinden çıkarabilir Beşiktaş? ve limitlerdeki rakamlarla nasıl iyi oyuncu transfer edebilir? Zor hatta çok zor. Dolayısıyla Beşiktaş içinde transfer beklentisi hayal gibi görünüyor.



Başakşehir'den peş peşe hamleler



Limit aşımına giren kulüplerden biri de Medipol Başakşehir. Turuncu lacivertlilerin 11 milyon TL civarında aşımı var. Ancak kulüp son dönemde sahibi olduğu bir arsayı 25 milyon TL'ye elinden çıkardı ve kasasına koydu. Aynı zamanda Arda Turan ile sözleşmesini feshederek, 2 milyon Euro tutarındaki bir ödeme kaleminden kurtuldu. Ayrıca Emlak Konut ile 60 milyon TL'lik bir anlaşmanın öncesindeler. ve Kerim Frei, Tunay Torun gibi futbolcuları da ellerinden çıkarıyorlar. Başakşehir'in transfer konusunda bu bakımdan eli oldukça rahatlıyor.



Galatasaray şimdilik rahat ancak...



Transfer konusunda en rahat takım Galatasaray. Sarı kırmızılıların 75 milyon TL artısı var. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gelirleri gibi bir takım gelirlerle, Galatasaray bu rahatlığa kavuştu. Yani transfer konusunda sıkıntıları yok. Sarı kırmızılıları rahatlatan başka bir unsur da bankalarla yaptığı anlaşma. 2 yılı ödemesiz, 5 yıllık bir anlaşmaları var. Buradan aldıkları kredi ile rahatladılar. Ancak bu kredinin 6 ayı geçti. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde ciddi bir sıkıntının Galatasaray'ı beklediği de finans çevrelerindeki söylentilerin başında geliyor.



Fenerbahçe ne diyor?



Hürriyet, Fenerbahçe'nin transfer yasağı konusunda sarı lacivertli kulübün görüşlerine başvurdu. Sarı lacivertlilerin bu konudaki yaklaşımı şöyle:



· Bu rakamların servis edildiğini düşünüyoruz. Kaldı ki bunların hiçbiri sabit rakamlar değil.



· Fenerbahçe'nin rakamları diğer kulüplere oranla olumsuz gibi görünüyor. Ama unutmayın; onlar Türkiye Bankalar Birliği ile anlaştı. ve hesaplarına bu rakamları ilave ettiler.



· Fenerbahçe yapılandırmaya girmedi. Ama girmesek de bankalarla bir takım girişimlerimiz sürüyor.



· TFF'den takım harcama limitini tekrar hesaplama talebinde bulunacağız.



· Bilet gelirleri vs. gibi birtakım durumu iyileştirici aksiyonlara TFF'nin kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz.



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