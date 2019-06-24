İşte Dünyanın En Verimli Motoru

Tamamıyla yerli üretim yapan EMF Motor, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan aldığı INOVASYON kategorisinde Birincilik Ödülü'yle tüm elektrik motorları segmentinde en yüksek verimi sunduğunu gösterdi.

EMF Motor'un kullanıldığı tüm uygulamalarda yüzde 20'den fazla enerji tasarrufu ve yüksek performans ölçülüyor.

Düşük atalet momenti sayesinde çok dinamik olması, çok kutuplu ve yüksek hassasiyetli çalışması, yüksek tork çıkışı, düşük güç tüketimi, sessiz çalışma ve bakım gerektirmemesiyle tüm elektrik motorları segmentinde en yüksek verimi sunuyor.

IE4'ten DAHA YÜKSEK VERİM ile ENDÜSTRİ 4.0'IN BAŞLANGIÇ NOKTASI

EMF Motor sunduğu yüksek enerji tasarrufu ve performansıyla dijital dönüşümün tam da başlangıç noktasında. IE4'ten daha yüksek verimliliğe sahip olan EMF Motor düşük hızlı uygulamalar tarafından kullanıldığında, dişli kutusu (redüktör) ve diğer ara elemanların ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bu da verimliliğe doğrudan katkı sağlıyor.

EMF Motor yüksek kutup sayısından dolayı, hareketin dur-kalk ile kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Çok dinamik, hassas ve tekrarlanabilir olması sayesinde de üretim hızını arttırıyor ve hatalı üretimi azaltıyor.

ÖRNEK UYGULAMALAR

Beyaz eşya, demir çelik, seramik gibi oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan EMF Motor, üreticilerin önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı oluyor ve üretimde verimliliği artırıyor.

EMF Motor'un kullanıldığı beyaz eşya konveyör üretim hattı yüzde 22 hızlandı.

Demir çelik sektöründe ise üretim yüzde 60 arttı.

Ekstruderde yüzde 20 üretim artışı ile birlikte yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandığı ölçüldü.

Seramik sektöründe ise glazur karıştırıcılarında fireler sıfıra inerek verimlilik yükseldi.

Temel olarak tüm uygulamalarda yüzde 20'den fazla enerji tasarrufu ölçüldü.

Kaynak: Bültenler