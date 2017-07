İşte Dev Zirvenin Perde Arkası!

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in takımdaki geleceğini belirleyecek toplantı ertelendi. Sabah saatlerindeki ilk toplantının ardından tarafların ikinci kez buluşması bekleniyordu. Ancak yönetim ve Sneijder, ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmeyi tercih etti.



Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde sabah saatlerinde başlayan toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Toplantıya Wesley Sneijder, Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers ve Sneijder'in avukatı katıldı. Galatasaray Kulübü adına ise Başkan Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve kulüp avukatı Levent Polat toplantıda hazır bulunan isimlerdi.



Sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, Sneijder'e gelecek sezon planlamasında Tudor'un kendisini düşünmediğini aktardı. Hollandalı yıldızın önümüzdeki sezonki 4.5 milyon Euro'luk alacağından vazgeçerek takımdan ayrılması istendi. Hollandalı yıldız ise bonservisinin kendisine verilmesini istedi. Sneijder'in menajeri Albers, oyuncusuna İtalya ve ABD'den teklifler olduğunu; kulübün kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini anlattı. Galatasaray Kulübü ise Sneijder'e yıl içinde disiplin cezalarından oluşan 2.3 milyon Euro'luk bedelin ödenmesini istedi. Sneijder cephesi ise kesinlikle bu cezayı ödemeyeceklerini ifade etti.



Toplantıda ayrıca Sneijder'in menajeri Gudio Albers, Hollandalı oyuncunun ancak 1+1 yıllık sözleşme yenileyerek maaş indirimini kabul edebileceğini yönetime aktardı.



Taraflar, ilerleyen günlerde yeniden masaya oturmak üzere ayrıldı. Galatasaray yönetimi; Sneijder ve menajeriyle görüşerek Hollandalı yıldızın takımdaki geleceğine karar verecek.