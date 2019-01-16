İşte CHP'nin Aliağa, Kınık, Ödemiş ve Kemalpaşa Adayları
CHP'nin Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, CHP İzmir'in Kemalpaşa, Aliağa, Kınık ve Ödemiş belediye başkan adayları belirlendi.
CHP'nin Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından, CHP İzmir'in Kemalpaşa, Aliağa, Kınık ve Ödemiş belediye başkan adayları belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Parti Meclisi (PM) toplantısında, bazı belediye belediye başkan adayları belirlendi. Toplantı sonrasında; Kemalpaşa, Aliağa, Kınık ve Ödemiş belediye başkan adayları da açıklandı. Belirlenen adaylar şu isimlerden oluşuyor:
Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
Aliağa Özcan Durmaz
Kınık Ahmet Özkan
Ödemiş Muhittin Cumhur Şener - İZMİR
Kaynak: İHA