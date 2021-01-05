İşte Bu Benim Masalım Ayça Tilki kimdir? Ayça Tilki kimdir, kaç yaşında?

Exxen dizileri arasında en dikkat çekenlerden biri de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in baş rollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisi! Peki, İşte Bu Benim Masalım Ayça Tilki kimdir? Ayça Tilki kimdir, kaç yaşında?

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AYÇA TİLKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve ardından milyonların sevgilisi olmayı başaran sanatçı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki 14 yaşındadır.

Annesi Havva Öztel Tilki, babası ise Mehmet Tilki'dir. İki kardeştir. Babası Mehmet Bey Askeriye'de memur, annesi ise özel bir kız yurdu'nun işletmecilik görevini üstlenmektedir.

Özellikle son dönemlerde ablası Aleyna Tilki ile birlikte çektikleri videolarda şarkılar söylemekte ve müzik severlerinde geleceğin Aleyna Tilki'si olabilir yorumları yapılmaktadır.

Ayça Tilki aslen Konya Seydişehir'lidir. 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelmiş, burcu Aslan'dır. 2018 yılında annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki boşanmıştır.

2019 yılında oyunculuk dünyasına giriş yapan Ayça Tilki ünlü Youtuber isimler olan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrolü paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu film Ayça Tilki'nin ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği proje olmuştur.