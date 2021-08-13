İşte Böyle Bir Oğlan Filmi
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Lisenin popüler öğrencilerinden olan Anna Sawyer, kimsenin ilgilenmediği sınıf arkadaşı Cameron Kweller'i okulun balosunda kral haline getirmeye karar verir. Bunun için çalışmalara başlayan Anna, Cameron ile vakit geçirdikçe onun kişiliğine çekilir ve bu durum onun planının tehlikeye girmesine neden olur.
Yönetmen: Mark Waters
Senaryo: R. Lee Fleming Jr.
Oyuncular: Tanner Buchanan, Rachael Leigh Cook, Addison Rae, Matthew Lillard, Madison Pettis, Peyton Meyer, Kourtney Kardashian, Isabella Crovetti, Andrew Matarazzo, Vanessa Dubasso, Myra Molloy, Annie Jacob, Dominic Goodman, Hallie Samuels, Romel De Silva, Evan Nikolas Fields
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: He's All That
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com