Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mücadelenin biletleri yarın (27 Şubat) saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (19)

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.