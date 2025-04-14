Moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Mariam, sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Benim Stilim yarışmacısı Mariam kimdir sorusu, hem kombinleri hem de hayat hikayesiyle stil dünyasında iz bırakmak isteyen izleyiciler için merak konusu. Aynı zamanda Mariam kaç yaşında ve nereli soruları da izleyicilerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Mariam kimdir? Mariam kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI MARIAM KİMDİR?

?İşte Benim Stilim 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Mariam Seyyid, çok kültürlü geçmişi ve özgün tarzıyla izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Faslı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Mariam, çocukluk yıllarını farklı kültürlerin içinde geçirmiştir.

Mariam Seyyid'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yarışma profiline göre 20'li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir . Yaklaşık 1.68 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olan Mariam, sağlıklı yaşamı benimseyerek düzenli olarak spor yapmaktadır.

Profesyonel olarak ekstrem spor antrenörlüğü yapan Mariam, dağcılık, kamp, doğa yürüyüşleri ve fonksiyonel egzersizler konusunda eğitimler vermektedir.

Mariam Seyyid