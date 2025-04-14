Berfin Duru kaç yaşında ve nereli sorusu da izleyiciler tarafından sıkça soruluyor. Genç yaşına rağmen güçlü bir duruş sergileyen yarışmacı, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil çiziyor. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Berfin kimdir? Berfin Duru kaç yaşında, nereli? İşte, Berfin Duru'nun hayatı ve İşte Benim Stilim serüveniyle ilgili tüm detaylar...

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI BERFİN KİMDİR?

Berfin Duru, yarışmaya katılmadan önce moda ve yaşam tarzı üzerine sosyal medya içerikleri üretiyordu. Berfin Duru kaç yaşında sorusuna net bir yanıt verilmemekle birlikte, 20-25 yaş aralığında olduğu tahmin ediliyor.