İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül kimdir sorusuna yanıt arayan izleyiciler, onun moda kariyeri ve eğitim geçmişi hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Yarışmanın ilk bölümlerinde Marilyn Monroe temalı kombinle adından söz ettiren Ayşegül Eraslan, hem şıklığı hem özgüveniyle ön plana çıkıyor. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşında, nereli?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL KİMDİR?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyer yapan ve 2025 yılında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 27 yaşında olduğu bilinen Eraslan, yarışmanın ilk bölümünde Marilyn Monroe temalı cesur bir kombinle jüri karşısına çıkarak ilgi odağı olmuştur.

Ayşegül Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi önemli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev almış ve defilelerde açılış tasarımlarına imza atmıştır. Kendi moda markası altında üretim yapan yarışmacı, sosyal medya platformlarında da oldukça aktiftir. Instagram hesabı (@aysegulleraslan) üzerinden tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşıyor.