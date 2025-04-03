İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kimler sorusuna yanıt arayan izleyiciler, aynı zamanda yarışmanın jüri üyelerini ve sunucusunu da öğrenmek istiyor. Yeni sezonda ekrana gelen her bölümde hem yarışmacıların tarzı hem de jüri yorumları sosyal medyada gündem oluyor. İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kimdir ve hangi isimler dikkat çekiyor?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACILARI KİMLER?

İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları kimler sorusunun cevabı belli oldu. Bu sezon programa katılan 11 yarışmacı, farklı stilleri ve iddialı kombinleriyle jüri karşısında puan toplamaya çalışıyor. İşte, 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacı listesi:

Buse

Ayşegül

Berfin

Nadia

Zehra

Su

Sema

Sibel

Mariam

Pınar

Kardelen

İŞTE BENİM STİLİM JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Programın jüri koltuğunda ise moda dünyasının sevilen isimleri oturuyor. İşte Benim Stilim 2025 jüri üyeleri arasında Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor. Bu güçlü jüri kadrosu, yarışmacılara hem stil tüyoları veriyor hem de performanslarını değerlendiriyor.