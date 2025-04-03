İşte Benim Stilim yarışmacısı Begüm kimdir sorusunun yanıtı, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil aynı zamanda sosyal medya üzerindeki etkinliğiyle de dikkat çeken bir ismi tanımamıza olanak sağlıyor. Moda dünyasına olan ilgisi ve özgün stiliyle tanınan Begüm Ece Coşkun, yarışmada aldığı yüksek puanlarla da adından söz ettiriyor. Peki, İşte Benim Silim yarışmacısı Begüm kimdir? Begüm Ece Coşkun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BEGÜM ECE COŞKUN KİMDİR?

Begüm Ece Coşkun, 2025 yılında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biridir. Haziran 1998 doğumlu olan Coşkun, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Abhaz kökenli olduğunu belirtmiştir.

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