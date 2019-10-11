İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

11.10.2019 09:09
İşte

Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.


Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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