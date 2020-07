İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin en kolay yolları Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin kolay yollarını paylaştı.

Dr. Ali Nizamoğlu, yaptığı açıklamada, "Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. Düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, allerjenlere ve kanser hücrelerine karşı korur. Bu sistemin işleyişi karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalıdır. Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir. Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi; doğuştan gelen bağışıklık sistemidir ve patojenlere karşı genel bir savunma olarak çalışır. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise; vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar. Vücudun en fazla tamir olduğu zamandır. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Yetişkinlerin ortalama 7-9 saat uyuması gerekmektedir. Uyku süresi 6 saatten az, 11 saatten fazla olmamalıdır. Kaliteli bir uyku için; yatak odasında ideal oda sıcaklığı, ses seviyesi ve ışık miktarı korunmalı, elektronik aletler kapatılmalı, her gün egzersiz yapılmalı ve uykudan önce kahve ile alkolden kaçınılmalıdır" dedi.

Nizamoğlu, "Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmaya çalışın. Egzersiz stresi azaltır, oksijen alımını arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, aynı zamanda vücudun iyi hissettiği kimyasalları arttırarak iyi uyumanıza ve iyi uyanmanıza yardımcı olmaktadır. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Kronik stresle; kan basıncında artma, doğurganlıkta sorunlar, kalp hastalıkları ve barsak sorunları gelişebilir. Stresi azaltmak için düzenli hareket, nefes egzersizleri, yeterli uyku, dengeli beslenme tavsiye edilir. İnsan vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen gösterin. Bağışıklığı destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. En önemli kaynakları; portakal, mandalina, greyfurt, limon, maydanoz, kivi, biber, kuşburnu ve domatestir. Bağışıklık sistemi için en önemlisi B6 vitaminidir. B vitaminleri en çok kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, kuruyemiş ve süt ürünlerinde bulunur. Kişisel temizliğe özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile muntazaman yıkamak, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yaptırmak, sigara ve içkiden uzak durmak da önemlidir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA