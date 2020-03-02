İşte araç hırsızlarının başvurduğu 5 yöntem!

02.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:42

Araç çalınması, sıklıkla karşılaşılan şansız durumlardan biridir.







Her ne kadar gelişen teknolojiyle birlikte hırsızların gözü korksa da hırsızlık olayları azalmış değildir. Ancak araç hırsızlarının en sık başvurduğu yöntemleri bilmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olarak, araç çalınmalarını engelleyebilir. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, araç hırsızlarının en sık başvurduğu yöntemleri ve bu yöntemlerden nasıl korunulacağını açıkladı.



Çekici aracını kullanmak



Hırsızların en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan aracı çekici aracıyla çekmek, hırsızlar için en kolay yollardan biridir. Ele geçirdiği çekici aracıyla birden fazla aracı gün içerisinde çalan hırsızlar, bu yöntemle işlerini pratikleştirmektedir. Eğer aracınızın çekildiğini görüyorsanız, müdahele etmekten çekinmeyin. Çünkü yasal olarak araç sahibi aracın yanına geldiği anda araç çekilme işlemi sadece cezaya dönüşüyor. Aracınızı çeken hırsızlar ise, çekicinin plakası ve araç marka-modeli alınarak hemen polisle iletişime geçilmelidir.



ATM yakınlarında beklemek



Hemen hemen çoğu araç sahibinin yaptığı hatalardan biri de kısa işleri için duraksadığında aracını kilitlememektir. Bu dikkatsizlik, ATM yakınlarında araç sahiplerini izleyen hırsızlar için bir davetiye olup, kullandığınız aracı ele geçirme fırsatı vermektedir. Hemen halledilmesi düşünülen işlerde dahi camların kontrol edilmesi ve aracın kilitlenmesi unutulmamalıdır.



Çarp-çal taktiği



Hırsızların araç çalma taktiklerinden biri olan çarp-çal taktiği, özellikle organize şekilde iş yapan hırsızlar arasında kullanılan bir taktikdir. Hırsızlar, araç sürücüsünü araçtan çıkarmak için küçük çaplı kaza yaratır ve olay karşısında dikkati dağılan sürücünün araçtan çıkması beklenir. Araçtan çıkan sürücü anahtarını kontakta unutup, aracı kilitlememiş ise gruptaki bir başka hırsız aracı çalar. Dolayısıyla küçük trafik kazalarında oldukça dikkatli olunmalıdır.



Otoparak, AVM, hastane gibi alanlarda görevli rolü yapmak



Özellikle yoğun ve kalabalık alanlarda pusuda bekleyen araç hırsızları, otopark, AVM, hastane ve market gibi sosyal kullanım alanlarında görevli rolü yaparak aracınızı ele geçirebilir. Kalabalık alanlarda günlük hayatın getirdiği bir anlık dikkatsizlik tatsız sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla görevli kişiden anormal davranışlar ve resmi olmayan bir izlenim seziliyorsa, mutlaka dikkatli olunmalıdır.



Kopya anahtar çıkarmak



Hırsızların akıl almaz yöntemlerinden biri de otopark, otoservis, araç yıkama ve araç bakım istasyonlarına bırakılan araçlardan orijinal anahtarları çalarak kopyasını çıkarma yöntemidir. Daha sonra orijinal anahtarı yerine bırakarak sürücüyü takip eden araç hırsızları, imkan bulduğu alanda da kopya anahtar ile aracı ele geçirmektedir. Bu yöntemin kurbanı olmamak için mutlaka dikkatli davranılmalı ve otoservis, araç yıkama, araç bakım servisi gibi istasyonlarda güvenilir kurumlar tercih edilmedir.



