İşte Aoc G90 Monitör Serisi

"3 taraftan çerçevesiz" bir tasarıma ve aralarında FreeSync'in ve 144 Hz'e varan yenileme oranlarının da bulunduğu etkileyici özelliklere sahip G90 serisi, bir ekranın aynı anda nasıl hem şık, performans açısından zengin hem de uygun fiyatlı olabileceğini gösteriyor.

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Her üç model de çerçevesiz, 16: 9 Full HD (1920 x 1080) TN panelleri, FreeSync desteği, 1 ms'lik çok kısa tepki süresi ve yüksek yenileme oranları (G2590PX ve G2790PX için 144 Hz, G2590VXQ için ise 75 Hz) ile donatıldı. Bu özelliklerin hepsi akıcı olan, hayalet görüntü, tutukluk ve kırılması olmayan bir oynanabilirlik deneyimini sağlıyor. FreeSync desteği sayesinde, bunu destekleyen AMD GPU'lar ile kullanıldığında belirlenen aralığı içerisinde (G2590VXQ için 30-75 Hz ve G2590PX ve G2790PX için 30-144 Hz) GPU'nun kare hızını monitörün yenileme oranı ile eş zamanlayarak yanıt verebilirliği artırıyor. Bu şekilde, V-Sync yoluyla ek bir girdi gecikmesi (input lag) ortaya çıkmıyor ve tutukluk ve kırılma neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca AOC'nin Düşük Girdi Gecikmesi Modu, bunları daha da azaltıyor: Görüntü sinyali monitörün dahili görüntü işleminin çoğunu atlıyor, böylece daha da yüksek yanıt veren bir deneyim gerçekleşiyor.

Şık tasarım ve daha ufak bütçeye daha gelişmiş özellikler

G90 serisinin "3 taraftan çerçevesiz" tasarımı, modellerin göz alıcı olmalarını ve aynı zamanda da çoklu monitör kurulumlarını kolayca mümkün kılarak süper pratik olmalarını sağlıyor. Ayrıca sorumlu bir şekilde oyun oynamayı destekleyen AOC, kullanıcı sağlığı konusunu da düşündü. G2590PX ve G2790PX modelleri yükseklik, sağa sola dönme, eğilme ve pivot ayarlarını sağlayan ergonomik bir ayak ile sunuluyor. Ayağı, tornavida kullanmaya gerek olmadan, kolayca birkaç saniyede takılıp çıkartılabilir. AOC Flicker-Free (Titreşimsiz) teknolojisi (gözlerin yorulmaması için) ve AOC Düşük Mavi Işık Modu (zararlı olabilecek mavi ışığa karşı) da oyuncuların sağlığını olumlu etkiliyor. Üstelik G2590PX ve G2790PX modelleri, dahili bir USB 3.0 aygıtına da sahip.

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Daha fazlasına mı ihtiyacınız var?

En rekabetçi, tutkulu oyuncular bile G90 serisinin rekabetçi fiyatlarda sunduğu bu özelliklerden etkilenecekler. Ancak AOC'nin kuvvetli, birinci sınıf oyun monitörü ürün grubu AGON'un bu güçlü özelliklerden de fazla sunacağı var.

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Güçlü kişisel bilgisayarları, QHD çözünürlükte saniyede 144 ya da 165 kareyi kaldırabilen oyuncuların yardımına AOC'nin AGON serisindeki AG271QX (FreeSync) ya da AG271QG (G-Sync) koşuyor. Oyun oynamayı son derece net 4K çözünürlükte deneyimlemek isteyen kullanılacalara verilebilecek en güzel tavsiye ise AG271UG.

24.5 inç ölçüsünde de mağazalarda bulunabilen başka modeller ise, büyüleyici 240 Hz'lik yenileme hızında var olan en yüksek yanıt verebilirliğe gereksinim duyan rekabetçi FPS oyuncuları için şimşek gibi hızlı AG251FG (G-Sync) ve AG251FZ (FreeSync).

AOC G2590VXQ, G2590PX ve G2790PX modelleri şimdi mağazalarda. Ürünlerin üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatları ise sırasıyla 209 USD, 319 USD ve 399 USD.

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